De Nederlandse handbalsters hebben maandag op het EK in Frankrijk tegen Spanje op miraculeuze wijze ook de tweede groepswedstrijd gewonnen: 28-27. Lois Abbingh scoorde in de allerlaatste seconde en bezorgde Oranje daarmee een plek in de volgende ronde.

Oranje kwam met nog vijf minuten te spelen met 24-26 achter, maar de formatie van Thomsen knokte zich aan de hand van aanvoerder Nycke Groot naar een 27-26-voorsprong. Spanje maakte met nog twintig seconden te spelen gelijk.

In de slotseconde zorgde Abbingh alsnog voor een enorme vreugde-uitbarsting bij Nederland. Met nog twee seconden op de klok mocht de Groningse aanleggen voor een vrije worp en ze schoot hard raak.

De ploeg van de Deense bondscoach Helle Thomsen was het toernooi zondag al begonnen met een overwinning op Hongarije (28-25). Dankzij de nieuwe zege is Nederland zeker van groepswinst.

Hoewel Oranje tegen Spanje niet zijn beste spel liet zien, ging het in Montbéliard met een voorsprong (14-11) de rust in. Verdedigend liet Oranje in de tweede helft echter steeds meer steken vallen en ook aanvallend liep het niet lekker, waardoor het er lange tijd niet naar uitzag dat Spanje zou worden verslagen.

De tegenstander nam het heft in handen en Nederland had steeds meer overtredingen nodig om de Spaanse furie af te stoppen. Dat leverde onder anderen Maura Visser twee keer een tijdstraf op. In de slotfase kantelde de wedstrijd dus echter toch nog in Oranje's voordeel.

Groot maakt er negen

Aanvoerder Groot werd met negen treffers topscorer aan de zijde van Oranje, terwijl Abbingh met zes treffers ook belangrijk was. Woensdag speelt Nederland de derde en laatste groepswedstrijd tegen Kroatië, dat nog puntloos is.

De eerste drie van elke poule plaatsen zich voor de tweede ronde. De twaalf overgebleven landen worden daarin verdeeld over twee poules. De punten van de eerste ronde gaan mee.

Oranje pakte op het laatste EK twee jaar geleden in Zweden zilver, maar verwacht dat in Frankrijk niet te evenaren. Met de geblesseerde Danick Snelder en de gestopte Yvette Broch ontbreken twee ervaren krachten.