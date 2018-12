Hans Maier is zaterdag op 102-jarige leeftijd overleden, meldt NOC*NSF maandag. De voormalig waterpoloër, die meedeed aan de Olympische Spelen van 1936, was de oudste nog levende olympiër van Nederland.

Maier, die in 1916 werd geboren op Java, verhuisde op achttienjarige leeftijd naar Nederland, waar hij ging spelen voor de Amsterdamse zwemclub Het Y.

Hij werd twee jaar later door bondscoach Frans Kuypers meegenomen naar de Spelen van Berlijn, waar Maier alle wedstrijden speelde. Met Oranje werd hij vijfde.

"Hans Maier was en bleef tot op zeer hoge leeftijd altijd een echte sportman. Vol overtuiging dat sport goed is voor de mens en vol interesse voor alle facetten van de sport. Wij zijn getroffen door zijn overlijden", aldus André Bolhuis, de voorzitter van NOC*NSF.

"Met hem is nu ook de laatste Nederlandse olympiër die nog zelf naar de Spelen van Berlijn 1936 is geweest, overleden. NOC*NSF wenst zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies."

Maier kwam uit op beladen Spelen

De Spelen in Berlijn waren zeer beladen, vanwege de opkomst van het nazisme. Maier verklaarde jaren later dat de ware aard van het regime toen nog niet tot hem doordrong. Kritische vragen werden er toen niet gesteld.

"We hadden natuurlijk alleen kranten en de radio om je te informeren. Bovendien had je verder naar het oosten die grote, duistere macht van de Sovjet-Unie. Hitler was tegen het communisme", zei Maier.

"Ik wil niet zeggen dat hij daarom in Nederland sympathie had, maar men was wel meer bevreesd voor het communisme. Dat we zelf ook slachtoffer van de nazi’s zouden worden, hebben we nooit voorvoeld."