Bas de Bever heeft maandag zijn vertrek bekendgemaakt als bondscoach van de nationale BMX-selectie. Wielerbond KNWU moet ruim anderhalf jaar voor de Olympische Spelen van Tokio opnieuw op zoek naar een nieuwe coach.

De Bever (50) stopt aan het eind van dit jaar. Hij was vijftien jaar coach van de fietscrossers, die hij onder meer begeleidde bij de Spelen van Peking, Londen en Rio de Janeiro.

Jelle van Gorkom (zilver in 2016) en Laura Smulders (brons in 2012) zorgden daarbij voor Nederlands succes. De Bever was ook bondscoach toen Niek Kimmann in 2015 wereldkampioen werd. Bij de vrouwen pakten Willy Kanis (2005 en 2006) en Smulders (2018) onder zijn leiding de wereldtitel.

In een verklaring noemt hij coachen "een fantastisch vak", maar wijst hij ook op bijverschijnselen. "Het is een complex vak waarin je op individueel niveau met vele factoren aan het jongleren bent om die sporter zich op de juiste manier te laten ontwikkelen in het nastreven van zijn of haar doelen."

"Hierin ligt ook de uitdaging voor mij, maar het geeft over zo'n lange tijd ook de nodige stress", aldus De Bever. "Je krijgt in dit vak ook te maken met factoren die buiten je core business van het coachen liggen. Ik merkte dat vooral deze factoren mij na vijftien jaar te veel negatieve energie gaven en dat dit ook op persoonlijk niveau zijn tol aan het eisen was."

KNWU zag meer bondscoaches vertrekken

De KNWU zag de laatste maanden meer bondscoaches vertrekken. Bill Huck hield het om privéredenen voor gezien als coach van de baansprinters. Hij is inmiddels opgevolgd door Hugo Haak. Peter Schep (duurrenners baan) stopte bij de Nederlandse wielerbond omdat hij een baan bij profploeg EF-Drapac vond.

Algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU baalt van het vertrek van De Bever. "Het is altijd lastig om afscheid te moeten nemen van een topcoach en een fijne collega. Bas heeft een enorme bijdrage geleverd aan het niveau van de huidige BMX-toppers in Nederland."

"Hij heeft met zijn sporters in de afgelopen jaren vele successen behaald. Wij gaan onderzoeken wat de beste oplossing voor de sporters wordt als Bas vertrokken is."