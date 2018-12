Snookerlegende Ronnie O'Sullivan werkt aan de invoering van een nieuwe tour in zijn sport, waarbij alleen de allerbesten tegen elkaar spelen. De vijfvoudig wereldkampioen vindt dat er momenteel te veel toernooien zijn waarbij er te veel gereisd moet worden.

O'Sullivan heeft onder anderen oud-snookeraar Stephen Hendry - recordhouder met zeven wereldtitels - en viervoudig wereldkampioen John Higgins al gepolst voor zijn idee en is in gesprek met potentiële sponsoren.

"Het gaat om zeven of acht topspelers die meedoen. Op dit moment wacht ik nog op vier of vijf spelers die ook niet blij zijn met het huidige format. Ik ben er klaar voor", zegt de 42-jarige O'Sullivan tegen de BBC.

"Ik wil op toernooien van hoog niveau spelen op mooie plekken en tegen grote tegenstanders. Dat inspireert me. De huidige tour is voor veel mensen fantastisch, maar niet voor iedereen."

In het afgelopen jaar had O'Sullivan meermaals kritiek op voorzitter Barry Hearn van de World Snooker Tour. Hij noemde de preses onder meer een dictator en claimde bij het WK in april door hem te worden getreiterd.

Laatste 5 wereldkampioenen snooker 2014: Mark Selby

2015: Stuart Bingham

2016: Mark Selby

2017: Mark Selby

2018: Mark Williams

'Leyton Orient speelt ook niet tegen Messi'

O'Sullivan, die wereldkampioen werd in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 en ook veel andere prijzen won, denkt dat het snookerpubliek behoefte heeft aan een format waarbij alleen echte topspelers het tegen elkaar opnemen.

"Je ziet Leyton Orient ook niet tegen Lionel Messi spelen in Barcelona. Dat is demotiverend. Messi zou er klaar mee zijn als hij tegen dat soort clubs zou moeten spelen. Hij wil tegenover Cristiano Ronaldo staan en de Champions League-hymne horen", vergelijkt O'Sullivan.

"Als sportman wil ik de strijd om het groene jasje in golf zien, net als bijvoorbeeld Roger Federer op Wimbledon. Ik wil Federer niet zien op Richmond Park in een kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Iemand als John Higgins is van dezelfde klasse als Federer of Rafael Nadal."

Volgens O'Sullivan zijn er niet veel snookeraars nodig voor een nieuwe opzet. "Ik mik niet op een tour van dezelfde omvang als de huidige en heb maar zeven of acht absolute topspelers nodig. Een Champions League- of ATP-stijl, waarbij iedere wedstrijd een finale is."

Nieuwe tour ook financieel aantrekkelijker

Een nieuwe tour zou voor de deelnemers ook financieel aantrekkelijker zijn. "De nummer 64 van de wereld verdient tijdens dertien toernooien in een half jaar misschien 12.500 euro. Reken maar uit, dan houdt hij niet veel over om eten te kopen", aldus O'Sullivan.

Volgens de Engelsman kan er over de hele wereld gespeeld worden. "Er wordt gesproken over Abu Dhabi, Dubai, China en Europa. Je kunt heel veel kanten op. De onderhandelingen zijn gaande."

O'Sullivan is momenteel actief op het UK Championship, waar hij zondag ternauwernood de tweede ronde overleefde. Hij won het prestigieuze toernooi vijf keer.