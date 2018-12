Tyson Fury heeft maandag nog maar eens herhaald dat hij het niet eens is met de beslissing die de jury zaterdagnacht nam bij zijn titelgevecht met Deontay Wilder. De confrontatie in Los Angeles eindigde onbeslist.

De 33-jarige Wilder behield door de remise zijn kampioensgordel bij de WBC. Direct na het gevecht zei Fury, die wel twee keer neerging, al weinig te snappen van het jurybesluit en te hopen op een rematch.

"Als je zo hard gewerkt hebt, je twee keer hebt teruggeknokt en slechts twee rondes verloren hebt, dan voelt deze uitslag als een catastrofe. Ik kon niet geloven wat ik hoorde", blikte Fury maandag terug bij het tv-programma Good Morning Britain.

"Ik was er echt kapot van. We weten allemaal dat ik heb gewonnen, maar het gaat de geschiedenisboeken in als een gelijkspel. Na een tijdje herinnert niemand zich de controverse meer. Ze hebben me de beste comeback ooit ontnomen. Ik ga er niet zuur over blijven doen, maar ben wel erg teleurgesteld."

'Denk dat Wilder bij me uit de buurt blijft'

De partij tussen Fury en Wilder - die allebei nog ongeslagen zijn - eindigde onbeslist, omdat een Mexicaans jurylid een score van 115-111 gaf in het voordeel van Wilder. Een Amerikaans jurylid gaf de zege aan Fury en een Brit kwam op een gelijkspel uit.

Fury hoopt dat hij snel een herkansing krijgt. De flamboyante Brit denkt echter dat het moeilijk wordt om Wilder voor een tweede keer te strikken voor een titelgevecht.

"Dat zou geweldig zijn, maar ik heb het gevoel dat hij nu koste wat kost bij me uit de buurt blijft", zei Fury lachend. "We kunnen de uitslag niet veranderen, maar niemand is mentaal zo sterk als ik. Wat mij betreft gaan we nog een keer."

Fury heeft roerige tijd achter de rug

De bokskampioen heeft een bewogen periode achter zich gelaten. Hij won in 2015 de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO door Wladimir Klitschko te verslaan, maar werd depressief en raakte zijn kampioensgordels kwijt nadat hij was betrapt op cocaïnegebruik.

Het zwaargewicht raakte verslaafd aan alcohol en drugs, verloor zijn bokslicentie en kwam veel aan. Hij knokte zich echter terug en maakte in juni met succes zijn rentree tegen de Albanees Sefer Seferi. Vervolgens won hij ook van de Italiaan Francesco Pianeta.

De kampioensgordel van bond WBC blijft dus echter in handen van Wilder. De titels in het zwaargewicht bij de WBA, IBF, WBO én IBO zijn inmiddels in handen van Fury's landgenoot Anthony Joshua, die zijn gordels eind september met succes verdedigde tegen de Rus Alexander Povetkin op Wembley.