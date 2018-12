Epke Zonderland, Kjeld Nuis en Jeffrey Herlings zijn genomineerd voor de prijs Sportman van het Jaar. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting maken kans op de titel Sportvrouw van het Jaar.

Herlings (24) won dit jaar als eerste Nederlander de wereldtitel in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. De Brabander won zeventien van de twintig Grands Prix in 2018. Hij is net als schaatser Nuis voor het eerst genomineerd voor de prijs van Sportman van het Jaar.

De 29-jarige Nuis pakte in februari bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang de titel op de 1.000 en de 1.500 meter. De 32-jarige Zonderland - die in 2009, 2011, 2012 en 2013 al Sportman van het Jaar werd - werd wereldkampioen op rekstok en won op datzelfde toestel zilver bij de EK turnen.

Onder anderen kickbokser Rico Verhoeven, wielrenner Tom Dumoulin (de winnaar van vorig jaar), schaatser Sven Kramer, wielrenner Mathieu van der Poel en Formule 1-coureur Max Verstappen zijn afgevallen ten opzichte van de shortlist.

Laatste tien winnaars Sportman van het Jaar 2017: Tom Dumoulin (wielrennen)

2016: Max Verstappen (Formule 1)

2015: Sjinkie Knegt (shorttrack)

2014: Arjen Robben (voetbal)

2013: Epke Zonderland (turnen)

2012: Epke Zonderland (turnen)

2011: Epke Zonderland (turnen)

2010: Mark Tuitert (schaatsen)

2009: Epke Zonderland (turnen)

2008: Maarten van der Weijden (openwaterzwemmen)

Vier genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen heeft de jury niet drie, maar vier sporters genomineerd. Van der Breggen (27) werd wereldkampioen wielrennen op de weg en won ook de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Van Vleuten (36) prolongeerde haar wereldtitel in het tijdrijden en was ook de beste in de Giro Rosa en bij La Course. "We kwamen er niet echt uit om een van de twee wielrensters te kiezen", aldus juryvoorzitter Bas van de Goor.

Schulting (21) werd in Pyeongchang als eerste Nederlandse shorttracker olympisch kampioen door de 1.000 meter te winnen. Ter Mors (28) won in het langebaanschaatsen olympisch goud op de 1.000 meter en pakte met de aflossingsploeg brons in het shorttrack. Bovendien werd ze wereldkampioen sprint op de langebaan.

Laatste tien winnaars Sportvrouw van het Jaar 2017: Dafne Schippers (atletiek)

2016: Sanne Wevers (turnen)

2015: Dafne Schippers (atletiek)

2014: Ireen Wüst (schaatsen)

2013: Marianne Vos (wielrennen)

2012: Ranomi Kromowidjojo (zwemmen)

2011: Ranomi Kromowidjojo (zwemmen)

2010: Nicolien Sauerbreij (Snowboarden)

2009: Marianne Vos (wielrennen)

2008: Marianne Vos (wielrennen)

Sluiter bij nominaties voor Coach van het Jaar

Tennisster Kiki Bertens, die dit jaar voor het eerst de top tien van de wereldranglijst haalde, viel af voor de prijs van Sportvrouw van het Jaar, maar haar coach Raemon Sluiter hoort wel bij de drie genomineerden voor Coach van het Jaar.

Sluiter heeft concurrentie van schaatscoach Jac Orie en Jeroen Otter, de bondscoach van de shorttrackers. Orie, die de prijs al won in 2003 en 2017, leidde Nuis, Kramer en Carlijn Achtereekte naar olympisch goud in Zuid-Korea. Otter is de coach van onder anderen Schulting.

Voor de prijs Sportploeg van het Jaar gingen de nominaties naar drie wereldkampioenen: de mannen teamsprinters bij het baanwielrennen (Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli), de hockeyvrouwen en het zeilduo Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49er FX).

Rolstoeltennisser Diede de Groot (winnares van de Australian Open, Wimbledon en de US Open), snowboarder Bibian Mentel (twee keer paralympisch goud in Pyeongchang) en de Nederlandse rolstoelbasketbalsters (ongeslagen wereldkampioen) maken kans op de prijs Paralympisch Sporter van het Jaar.

Nominaties Sportgala Sportman van het Jaar: Jeffrey Herlings, Kjeld Nuis, Epke Zonderland

Sportvrouw van het Jaar: Anna van der Breggen, Jorien ter Mors, Suzanne Schulting, Annemiek van Vleuten

Paralympisch Sporter van het Jaar: Diede de Groot, Bibian Mentel, rolstoelbasketbalsters

Coach van het Jaar: Jac Orie, Jeroen Otter, Raemon Sluiter

Sportploeg van het Jaar: Teamsprinters (baanwielrennen), hockeysters, Bekkering/Duetz

Sportgala is op woensdag 19 december

NOC*NSF en de NOS maakten een week geleden de shortlists bekend, de lijsten waaruit een negenkoppige jury de drie of vier genomineerden per categorie heeft gekozen. Op die shortlist stonden zeventien kandidaten voor Sportman van het Jaar en en veertien namen voor Sportvrouw van het Jaar.

De winnaars worden tijdens het Sportgala op woensdag 19 december bekendgemaakt. Dan mogen de aanwezige sporters en coaches hun stem uitbrengen op de genomineerden in de verschillende categorieën.

Die stemmen tellen voor 50 procent mee, de andere 50 procent komt van de vakjury onder leiding van Van de Goor en verder Fred Buddenberg, Guus Hiddink, Marc Lammers, Ralf van der Rijst, Marije Smits, Marianne Timmer, Maarten van der Weijden en Ewoud van Winsen.

Vorig jaar gingen de prijzen naar Dumoulin (Sportman van het Jaar), Dafne Schippers (Sportvrouw), het Nederlands vrouwenvoetbalelftal (Sportploeg), Orie (Coach), Jetze Plat (Paralympisch sporter) en Lavreysen (Talent).