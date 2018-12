De Canadese bokser Adonis Stevenson ligt na een verloren gevecht in kritieke toestand in een ziekenhuis in Quebec. Hij ging zaterdag knock-out in een titelgevecht in het lichtzwaargewicht van de profbond WBC tegen de Oekraïner Oleksandr Gvozdyk.

"We willen vrienden en supporters informeren dat Adonis momenteel in kritieke toestand op de intensive care ligt", schrijft bokspromotor Yvon Michel op Twitter. "De familie waardeert de steun van iedereen en vraagt om zijn privacy te respecteren."

De 41-jarige Stevenson werd zaterdag in de elfde ronde knock-out geslagen door Gvozdyk. Volgens Michel was hij nog even bij kennis, de promotor wisselde nog enkele woorden met hem.

De Canadees werd op een brancard naar zijn kleedkamer in het Videotron Centre gedragen. Daar ging zijn toestand snel achteruit, waarna hij naar het ziekenhuis gebracht werd.

Stevenson verloor door zijn nederlaag zijn wereldtitel, die hij negen keer met succes verdedigd had. Hij had de kampioensriem sinds 2013 in zijn bezit.