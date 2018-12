Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen de Amerikaanse bokser Deontay Wilder en de Britse uitdager Tyson Fury is zaterdagavond (Amerikaanse tijd) onbeslist geëindigd. Dat betekent dat Wilder zijn wereldtitel bij de profbond WBC behoudt.

Wilder en Fury waren ook voorafgaand aan het gevecht allebei nog ongeslagen. De 33-jarige Amerikaan boekte veertig overwinningen op rij in zijn profloopbaan. Voor zijn drie jaar jongere opponent stond de teller op 27 zeges.

Fury ontweek in het Staples Center in Los Angeles veel slagen en dwong Wilder tot verdedigen. In de negende ronde ging Fury naar de grond. De Brit kwam weer overeind en kon de partij voortzetten. In de laatste ronde sloeg Wilder Fury weer naar de grond, maar opnieuw gaf de Brit zich niet gewonnen.

De drie juryleden waren na twaalf rondes verdeeld over wie de winnaar was. Het eerste jurylid gaf 115-111 ten gunste van Wilder, maar nummer twee oordeelde 114-110 voor Fury. Het laatste jurylid gaf beide boksers 113 punten. De regel is dat titelhouder Wilder daardoor zijn kampioensgordel behoudt.

Terugkeer voor Fury na drugsverslaving

Voor Fury was het kampioensgevecht zijn terugkeer op het allerhoogste podium. De 'Gypsy King' werd na het gewonnen wereldtitelgevecht met Vladimir Klitschko in 2015 betrapt op doping, worstelde met een verslaving aan alcohol en drugs en raakte daarna zijn titels en zijn proflicentie kwijt.

De flamboyante zwaargewicht luisterde zijn rentree enkele maanden geleden op met een overwinning op de Albanees Sefer Seferi. In augustus was hij ook te sterk voor de Italiaan Francesco Paineta.

Wilder heeft de wereldtitel bij de WBC sinds januari 2015 in bezit. Aangekondigd is dat hij volgend jaar met Anthony Joshua (wereldkampioen bij profbonden IBF, WBA, WBO en IBO) strijdt om de titel in het zwaargewicht bij alle bonden.

Beide boksers zeiden na het gevecht dat ze hopen snel weer tegen elkaar te vechten. "Ik garandeer je dat er een 'rematch' komt", aldus Wilder. "Ik hoop dat het mijn volgende gevecht wordt. Waarom niet? Laten we de fans geven wat ze willen."

Fury: "Er komt honderd procent een 'rematch'. We zijn twee groot kampioenen. Ik en Wilder zijn de twee beste zwaargewichten op aarde."