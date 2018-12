Nycke Groot is blij met de manier waarop ze met de Nederlandse handbalsters aan het EK in Frankrijk begon. Oranje was zaterdag ondanks een wat moeizaam begin met 28-25 te sterk voor Hongarije.

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen pakte daarmee direct twee belangrijke punten in de groep waartoe ook Spanje en Kroatië behoren.

"Het is heel fijn om het toernooi goed te beginnen. Er is nog steeds een superlange weg te gaan, maar dit is onwijs goed", was aanvoerder Groot na de wedstrijd in Montbéliard opgetogen voor de camera van Ziggo Sport.

De dertigjarige Groot, die in Hongarije woont en daar voor topclub Györ speelt, vond het logisch dat Nederland wat onwennig begon tegen de op papier gelijkwaardige tegenstander.

"Het is altijd even inkomen. De spanning merkten we in de eerste minuten, maar zodra we ons aan de afspraken hielden, kon je zien dat we beter zijn en iets beter voorbereid waren", zei ze.

"Het snelle spel en onze afronding gingen in de tweede helft iets beter. In de eerste helft misten we wat kansen, maar dat geeft niet. Je moet soms 'investeren' in schoten. In de tweede helft gingen ze er lekker in."

'Lastig zonder Broch en Snelder'

Volgens Groot is het even wennen bij Oranje zonder cirkelspeelsters Yvette Broch en Danick Snelder. Broch zette eerer dit jaar een punt achter haar loopbaan en Snelder is er door een blessure niet bij in Frankrijk.

"Ze zijn heel belangrijke speelsters en het is een feit dat het lastig is zonder ze. Aan de andere kant zie je hoe Kelly Dulfer en Jessy Kramer het hebben opgepakt, heel gaaf hoe ze dat doen", zei ze.

Spanje is maandag de volgende tegenstander voor Oranje en Groot is op haar hoede. "Ik heb ze heel fel en snel zien spelen, dus we moeten weer aan de bak."

Verdediger Dulfer stond in de aanval en scoorde vijf keer. "Ik ben natuurlijk een specialiste in de dekking, maar aanvallen kan ik ook. Ik geloof niet dat ik eerder vijf keer heb gescoord in een wedstrijd op een groot toernooi. Het valt niet mee Danick of Yvette te vervangen, maar dit is goed voor het zelfvertrouwen", aldus Dulfer.

De beste drie van elke poule plaatsen zich voor de tweede ronde. De twaalf overgebleven landen worden daarin verdeeld over twee poules. De punten van de eerste ronde gaan mee.