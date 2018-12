​De Nederlandse hockeyers zijn zaterdag met een klinkende overwinning op Maleisië aan het WK in het Indiase Bhubaneswar begonnen. De verliezend finalist van vier jaar geleden ontdeed zich met 7-0 overtuigend van de Aziatische formatie van Roelant Oltmans.

Jeroen Hertzberger nam Oranje bij de hand in het eerste duel in groep D. De 32-jarige aanvaller nam drie treffers voor zijn rekening en verzorgde bovendien een assist op Mirco Pruyser. Mink van der Weerden, jubilaris Robbert Kemperman en Thierry Brinkman maakten de zevenklapper compleet namens Nederland.

De ploeg van bondscoach Max Caldas komt in de poulefase ook nog in actie tegen Duitsland en Pakistan.

Nederland is gezien de wereldranglijst van de internationale hockeyfederatie FIH de favoriet voor de eerste plek die recht geeft op een kwartfinaleticket. Oranje staat vierde, twee plekken boven Duitsland en respectievelijk acht en negen boven Maleisië (twaalfde) en Pakistan (dertiende).

Vier jaar geleden bij het WK in Den Haag reikte de drievoudig wereldkampioen als gastheer bovendien tot de finale. Daarin werd met 1-6 verloren van Australië. De laatste titel dateert echter alweer van 1998, toen Oranje in de finale na verlenging met 3-2 te sterk was voor Spanje.

Jeroen Hertzberger was met drie goals op schot voor Nederland (Foto: ProShots)

Hertzberger en Pruyser helpen Oranje op gang

Oranje nam zaterdag na elf minuten in het eerste kwart de leiding tegen Maleisië. De videoscheidsrechter oordeelde dat Pruyser de rake inzet van Hertzberger niet raakte en keurde het doelpunt van de aanvaller goed.

In het tweede kwart verdubbelde Pruyser de voorsprong. Hij kon van dichtbij binnentikken op aangeven van Hertzberger, die vlak voor de zoemer zelf de derde goal maakte, geassisteerd door diezelfde Pruyser.

De overwinning was daarmee halverwege al zo goed als binnen, maar Oranje liet het daar niet bij en voerde de score in het derde kwart nog verder op. Eerst was het Van der Weerden, die raak sleepte uit een strafcorner, en even later pikte Kemperman in zijn tweehonderdste interland ook nog een doelpunt mee.

Het vierde en laatste kwart leverde nog 'maar' twee doelpunten op, van Brinkman en opnieuw Hertzberger. Dat het bij 7-0 bleef, had Maleisië vooral te danken aan keeper Kumar Subramaniam, die zichzelf meermaals onderscheidde en zo een grotere nederlaag voor Oltmans' team voorkwam.

Robbert Kemperman speelde zijn tweehonderdste interland (Foto: ProShots)

Nederland speelt woensdag tegen Duitsland

Oranje hervat het toernooi woensdag met een ontmoeting met Duitsland. Volgende week zondag wordt de poulefase afgesloten tegen recordkampioen Pakistan. De nummer één plaatst zich voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen kruisfinales om een plek bij de laatste acht.

Titelverdediger Australië is in groep B ingedeeld en begon het WK vrijdag met een krappe zege op Ierland (2-1). Gastland India opende het toernooi woensdag met een overtuigende 5-0-overwinning op Zuid-Afrika.