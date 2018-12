Lindsey Vonn is alsnog teruggekomen op haar besluit om na deze winter definitief te stoppen met skiën. De olympisch kampioene van 2010 is geblesseerd, maar wil nog één keer naar beneden op haar favoriete piste in het Canadese Lake Louise.

De 34-jarige Amerikaanse kondigde in oktober nog aan dat ze aan haar laatste seizoen bezig is, ongeacht hoe haar laatste maanden als topskiester zouden verlopen.

Nu ze het wereldbekerweekend in Lake Louise aan zich voorbij moet laten gaan, blijkt ze toch iets minder stellig. "Dat ik geblesseerd zou raken, was geen onderdeel van mijn planning", aldus Vonn, die maar liefst achttien keer won in 'Lake Lindsey', zoals haar fans het Canadese skiresort noemen.

"Mijn favoriete stop van de wereldbekercyclus moeten missen, is vreselijk. En dan druk ik me nog mild uit", zegt de skiester in een video op haar YouTube-kanaal. "Ik weet dat ik waarschijnlijk binnen een paar weken weer op de piste sta, maar Lake Louise overslaan, is een enorme klap."

Belangrijkste titels Lindsey Vonn Olympische titel afdaling (2010)

Wereldtitel afdaling (2009)

Wereldtitel super-G (2009)

Wereldbeker overall (2008, 2009, 2010, 2012)

Recordjacht speelt geen rol bij besluit Vonn

Vonn raakte vorige week geblesseerd tijdens een training op Copper Mountain in de Amerikaanse staat Colorado. Daardoor moest ze haar jacht op het recordaantal wereldbekerzeges even uitstellen.

Met een totaal van 82 overwinningen moet ze nog vier keer winnen om de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark te achterhalen. Hij beëindigde zijn carrière in 1989 met 86 zeges in de FIS Alpine Ski World Cup.

Volgens Vonn heeft haar besluit om volgend jaar nog eenmalig de latten onder te binden daar echter niets mee te maken. "Hopelijk breek ik het record dit seizoen en kan ik daarna gaan genieten, maar het bepaalt allerminst de mate van succes in mijn loopbaan."

"Ik wil gewoon nog één keer naar beneden in Lake Louise, of ik daar nou win of niet. Ik zou er anders voor altijd spijt van hebben. Lake Louise is een heel speciale piste voor mij, daar staat dat record los van. Ik doe het puur voor mezelf."