Jahfarr Wilnis neemt het volgende week zaterdag bij het zwaargewichttoernooi van Glory in Rotterdam in de kwartfinale op tegen de Slowaak Tomas Mozny. Aan het toernooi op Glory 62 doen acht van de beste kickboksers ter wereld mee.

Wilnis (32) is de nummer vier op de Glory-ranking van de zwaargewichten en heeft zes van zijn elf voorgaande Glory-gevechten gewonnen. De laatste zege van de Amsterdammer dateert van mei dit jaar, toen hij in Lille te sterk was voor de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik.

De 27-jarige Mozny staat zevende op de ranking van de zwaargewichten bij Glory en won twee van zijn drie gevechten onder de vlag van de grootste kicksportbond ter wereld.

Bij de loting in Hilversum werd vrijdag de als eerste geplaatste Roemeen Benjamin Adegbuyi aan de Pool Arkadiusz Wrzosek gekoppeld. De winnaar van die partij neemt het in de halve finale op tegen Wilnis of Mozny.

Ben Saddik strijdt in zijn kwartfinale in Ahoy tegen Junior Tafa uit Australië en de Braziliaan Guto Inocente staat tegenover de Duitser Mohammed Abdallah.

Verhoeven ontbreekt in Rotterdam

Inocente was eind september de laatste uitdager van wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven. De Nederlander werd na vijf rondes in de Johan Cruijff ArenA door de jury unaniem als winnaar aangewezen.

Verhoeven komt volgende week zaterdag niet in actie bij het zwaargewicht in Ahoy, ook Badr Hari schittert door afwezigheid.

Met Adegbuyi, Ben Saddik, Inocente, Wilnis en Tafa zijn na Verhoeven de beste vijf zwaargewichten van Glory wel aanwezig in Rotterdam.

De winnaar van het zwaargewichtentoernooi verdient 100.000 euro, het totale prijzengeld in Ahoy bedraagt 150.000 euro.