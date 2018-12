Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft boksen vrijdag voorlopig van het olympische programma voor de Spelen van 2020 in Tokio gehaald. De mondiale boksbond AIBA kampt al langer met diverse problemen.

Begin oktober gaf het IOC de bond al een laatste waarschuwing. De AIBA had de zaken op het gebied van bestuur, financiën en antidopingbeleid toen niet op orde en dat is nu nog steeds het geval, blijkt uit een rapport.

Boksen is nog niet definitief geschrapt van de Spelen, benadrukt het IOC. Het comité blijft ernaar streven de olympische status te behouden. Een speciale commissie gaat de bond nu helemaal doorlichten.

"We willen met deze maatregelen vooral de boksers in bescherming nemen en zullen er alles aan doen dat er een bokstoernooi kan plaatsvinden in Tokio 2020", meldt het IOC vanuit Tokio, waar de olympische organisatie deze dagen bijeen is.

In november vorig jaar stapte voorzitter Wu Ching-kuo onder grote druk op bij de AIBA. Interim-voorzitter Franco Falcinelli uit Italië legde eind januari zijn functie neer. Zakenman Gafur Rahimov uit Oezbekistan moet de AIBA nu redden, maar hij heeft internationaal een slechte reputatie.

Problemen slecht nieuws voor Fontijn

Het eventueel verliezen van een olympische status zou een enorme domper zijn voor onder anderen Nouchka Fontijn. De 31-jarige Nederlandse geldt al jaren als een van de boegbeelden.

Twee jaar geleden pakte Fontijn nog olympisch zilver in Rio de Janeiro. Eerder deze maand bevestigde ze nog altijd tot de top in haar klasse te behoren door ook bij de WK in China een zilveren medaille te veroveren.

Boksen maakt al sinds 1904 deel uit van het olympische programma. Vanaf 2012 is er een toernooi voor vrouwen. Legendes als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard en Anthony Joshua wonnen olympisch goud in hun carrière.