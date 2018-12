De Toronto Raptors hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de NBA-topper tegen titelverdediger Golden State Warriors gewonnen. De koploper in de Eastern Conference was na verlenging de sterkste: 131-128.

De Raptors verkeren dit seizoen in vorm en boekten al de zevende overwinning op rij. De ploeg uit Toronto maakte een einde aan een pijnlijke reeks, want de voorgaande acht ontmoetingen met de Warriors gingen allemaal verloren.

Bij Golden State was Kevin Durant de absolute uitblinker met 51 punten en elf rebounds. Namens de thuisploeg waren vooral Kawhi Leonard (37 punten) en Pascal Siakam (26 punten) op schot.

In de Eastern Conference gaan de Raptors aan de leiding met negentien overwinningen tegenover vier nederlagen. In het westen leiden de LA Clippers, die met 121-133 te sterk waren voor de Sacramento Kings en nu op vijftien zeges en zes verliespartijen staan. De Warriors zijn de nummer drie in de Western Conference.

LeBron James leidde de Los Angeles Lakers, de nummer zeven van de Western Conference, met 38 punten, negen rebounds en zeven assists langs Indiana Pacers: 104-96.