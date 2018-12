Aanvoerster Nycke Groot van de Nederlandse handbalsters benadrukt dat een medaille op het komende EK absoluut geen zekerheid is. Oranje reist naar Frankrijk af met een wat gewijzigde selectie.

Cirkelspeelsters Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (blessure) zijn er namelijk niet bij en de selectie kent met Delaila Amega, Rinka Duijndam, Merel Freriks en Dione Housheer vier debutanten. Vrijdag werd routinier Maura Visser op het laatste moment nog opgeroepen.

"We willen altijd voor goud gaan, maar de vraag is wel hoe realistisch dat nu is. We zijn twee van de beste speelsters van de wereld kwijt", zegt de dertigjarige Groot, die Snelder vervangt als aanvoerder, tegen het AD.

"Met Yvette en Danick zaten er automatismen in het spel en die gaan we missen. Het is voor de bondscoach een flinke puzzel geweest de juiste keuzes te maken, want we zijn in Nederland niet gezegend met de bakken talent waar landen als Noorwegen, Frankrijk en Denemarken uit kunnen putten."

Het Nederlands team reist vrijdag af naar het Franse Montbéliard, waar de ploeg van bondscoach Helle Thomsen zaterdag aan het EK begint met een wedstrijd tegen Hongarije.

'EK goed voor ontwikkeling talenten'

De ervaren Groot heeft alle vertrouwen in de vier debutanten die meereizen naar het EK in Frankrijk en denkt dat ze het toernooi vooral moeten gebruiken om ervaring op te doen en beter te worden.

"Ze hebben heel veel potentie. Het is goed voor hun ontwikkeling om zo'n toernooi mee te spelen", aldus Groot, die als aanvoerder geen extra druk voelt bij het Nederlands team.

"Ik heb altijd al maximale verantwoordelijkheid genomen en heb nu niet het idee dat ik me nog meer moet bewijzen. Er komt een andere rolverdeling in het team en ik zal de nieuwe meiden bij wie de druk wat hoger ligt moeten ontlasten. Dat betekent vooral goed blijven communiceren."

Oranje treft ook Spanje en Kroatië

Nederland neemt het in groep C na de wedstrijd tegen Hongarije ook nog op tegen Spanje (3 december) en Kroatië (5 december). Het toernooi duurt tot en met zondag 16 december.

Op het EK van 2016 in Zweden eindigde Nederland als tweede na een nipte nederlaag in de finale tegen Noorwegen (29-30). Op de WK's van 2015 en 2017 pakte Oranje respectievelijk zilver en brons.

Volledige EK-selectie Oranje: Lois Abbingh, Delaila Amega, Debbie Bont, Kelly Dulfer, Rinka Duijndam, Merel Freriks, Nycke Groot, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Lynn Knippenborg, Jessy Kramer, Angela Malestein, Estavana Polman, Charris Rozemalen, Martine Smeets, Maura Visser en Tess Wester.