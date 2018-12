De Nederlandse basketballers hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen donderdag met ruime cijfers verloren. In de Maaspoort in Den Bosch ging de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren met 78-105 onderuit.

Plaatsing voor het WK basketbal in 2019 is daardoor ver weg. Oranje staat zesde met een achterstand van een punt op Hongarije en Kroatië en twee punten op Polen. Koploper Litouwen is al geplaatst voor het WK. Alleen de eerste drie landen in de poule plaatsen zich.

Oranje keek na het eerste kwart tegen een achterstand van 27-18 aan en zag de bezoekers in het tweede kwart nog verder uitlopen: 37-53.

Na de rust probeerden de basketballers dichterbij te komen, maar Polen hield eenvoudig stand: 61-79. In het laatste kwart kon Oranje geen vuist meer maken.

Charlon Kloof was bij Nederland goed voor 21 punten. Bij Polen maakte Aaron Cel twintig punten en Maciej Lampe er zeventien. In het laatste kwart debuteerden bij Oranje de 16-jarige Keye van der Vuurst de Vries en de 17-jarige Rienk Mast.

'We zullen fysiek harder moeten spelen'

"Ik was niet tevreden over de eerste minuten. We hebben in het begin niet hard genoeg gespeeld en hen in het ritme laten komen", zei Van Helfteren bij Ziggo Sport.

"Zij raakten vervolgens alle ballen. Daarna was het kwaad geschied. We zullen fysiek harder moeten spelen. Het was te netjes en te clean", vond de bondscoach, die zondag met zijn ploeg in Boedapest tegen Hongarije speelt.

Het WK wordt volgend jaar van 31 augustus tot en met 15 september in China gehouden.