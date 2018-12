Bart Bennema verwacht dat de hernieuwde samenwerking met Dafne Schippers snel zijn vruchten af gaat werpen. De coach stelt dat er voldoende tijd is om de topsprintster later dit jaar op de WK in Doha mee te laten strijden om goud.

De Atletiekunie maakte woensdag bekend dat Schippers definitief terugkeert naar Bennema, met wie ze ook van 2008 tot en met 2016 al samenwerkte. De Amerikaan Rana Reider, die haar sinds 2016 onder zijn hoede had, legde zijn functie begin deze maand neer en keerde wegens persoonlijke omstandigheden terug naar de Verenigde Staten.

Hoewel de terugkeer van Schippers dus uit nood geboren is, vindt Bennema het logisch dat de Atletiekunie bij hem aanklopte. "Her en der gaan zoeken zou, zinloos zijn", zegt hij donderdag tegen het AD. "Wij weten door ons verleden wat werkt en wat er moet gebeuren."

Desondanks zei Bennema niet direct "ja" toen hem werd gevraagd de samenwerking nieuw leven in te blazen. "Ik moest het wel even laten bezinken en een aantal rondjes met Dafne babbelen. In die acht jaar tijd was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Dat is ook logisch als je zo lang met elkaar werkt."

'Ze moet mee kunnen strijden om wereldtitel'

Bennema zag dat Schippers zich tijdens hun eerdere samenwerking in acht jaar tijd ontwikkelde van tienertalent tot een van de beste sprintsters ter wereld. Ze boekte een reeks aan successen, waaronder haar eerste wereldtitel op de 200 meter in 2015 op het WK in Peking.

Hij begeleidde de Utrechtse ook naar zilver op die afstand bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Onder Reider prolongeerde Schippers haar wereldtitel in 2017 in Londen, maar daarna kostte het haar steeds meer moeite om scherpe tijden te lopen.

Bennema verwacht zijn 26-jarige pupil snel weer aan de praat te krijgen. "Ik wil weer kijken hoe ik haar goed krijg en hopelijk nog een beetje beter", zegt de oud-atleet, die in 2015 op het Sportgala tot Coach van het Jaar werd verkozen.

Hij kijkt vooral naar de WK in Doha, die volgend jaar september beginnen, en de Olympische Spelen in Tokio van 2020. "Op het WK moet ze de competitie aan kunnen gaan met de rest van de dames om haar wereldtitel te behouden of een andere wereldtitel te behalen. Er is voldoende tijd om haar klaar te krijgen en een gooi te doen naar de medailles."