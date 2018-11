Magnus Carlsen is hard voor zichzelf na het prolongeren van zijn wereldtitel schaken. De Noor vindt dat hij veel beter kan dan hij heeft laten zien in de na een tiebreak gewonnen tweekamp met de Amerikaan Fabiano Caruana.

"Eerlijk gezegd is mijn schaakspel er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Ik heb wel wat dingen waar ik aan moet werken", stak hij zijn onvrede niet onder stoelen of banken in Londen.

Carlsen en Caruana speelden in de tweekamp twaalf keer remise en dat was niet eerder vertoond. Het leverde met name Carlsen de nodige kritiek van de analisten die de partijen volgden op.

"Iedereen heeft recht op zijn mening. Ik schaak al heel wat jaren professioneel en een van de dingen die ik nooit heb gedaan, is naar adviezen van anderen luisteren", zei hij. "Ik ga altijd gewoon mijn eigen weg. Dat heb ik uiteraard ook deze keer gedaan en het heeft me opnieuw toch maar mooi de trofee opgeleverd."

Carlsen sinds 2013 wereldkampioen

Carlsen is sinds 2013 wereldkampioen. Hij veroverde destijds de titel door de tweekamp met Viswanathan Anand te winnen en verdedigde die daarna in 2014 (tegen diezelfde Anand) en 2016 (Sergey Karjakin) met succes.

De eigenzinnige Scandinaviër, die in januari een nieuwe gooi doet naar de titel in het prestigieuze toernooi van Wijk aan Zee, noemde Caruana van al zijn WK-opponenten de sterkste. "Zeker in het klassieke spel mag hij zich de beste van de wereld noemen."

"Ik heb in de reguliere partijen redelijk geschaakt, dus in die zin is het WK wel een stap in de goede richting geweest. In zijn algemeenheid mag er best wat meer nadruk komen op het snelschaak. Je hebt daarin meer kans om te laten zien dat je beter bent dan je tegenstander."