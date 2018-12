Magnus Carlsen blijft wereldkampioen schaken. De Noorse titelverdediger won woensdag in Londen na een tiebreak de tweekamp van zijn Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana.

De tiebreak was nodig omdat na twaalf 'reguliere' partijen nog geen beslissing was gevallen. Alle confrontaties eindigden in remise, waardoor de stand volledig in evenwicht was: 6-6.

De toegift werd woensdag afgewerkt in een zogenoemde best-of-four. Elke speler kreeg in de tiebreak in het begin 25 minuten bedenktijd en na elke zet kwamen er 10 seconden bij.

Zoals verwacht, besliste Carlsen de strijd in de tiebreak met snelschaak. Daarin is hij meer bedreven dan zijn opponent. Hij trok de tiebreak met 3-0 naar zich toe.

De 27-jarige Carlsen is al sinds 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst en vanaf 2013 regerend wereldkampioen, nadat hij Viswanathan Anand versloeg in een tweekamp. In 2014 (opnieuw tegen de Indiër Anand) en in 2016 (tegen de Rus Sergey Karjakin) wist Carlsen zijn wereldtitel met succes te verdedigen.

Carlsen verdiende met zijn overwinning 550.000 dollar, zijn tegenstander kreeg 450.000 dollar. Aanvankelijk was de verdeling 600.000 dollar tegen 400.000 dollar, maar vanwege de tiebreak werd dat aangepast.