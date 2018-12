Dafne Schippers gaat de komende jaren definitief trainen onder Bart Bennema. De Nederlandse topsprintster was al tijdelijk teruggekeerd naar haar oude trainer na het plotselinge vertrek van de Amerikaanse coach Rana Reider.

De Atletiekunie liet woensdag weten dat Bennema de komende jaren de coaching van de sprinters (100 en 200 meter) gaat doen. Naast Schippers, maken ook Churandy Martina, Jamile Samuel en Nadine Visser deel uit van de groep.

Schippers trainde tussen 2008 en 2016 al onder Bennema en in die periode boekte ze een reeks aan successen, waaronder haar eerste wereldtitel op de 200 meter, in 2015 op het WK in Peking. Hij begeleidde de Utrechtse ook naar zilver op die afstand bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro

"Ik ben heel erg blij met de hernieuwde samenwerking met Bart", zegt de 26-jarige Schippers op de site van de Atletiekunie. "We kennen elkaar goed, weten wat we aan elkaar hebben en samen zien we de toekomst met alle vertrouwen tegemoet. Ik kijk ernaar uit om een mooi vervolg te geven aan de fijne samenwerking die we altijd hebben gehad."

Sprinters hebben duidelijkheid voor route richting Spelen

De laatste tijd trainde Schippers met Reider, die onlangs echter om persoonlijke redenen terugkeerde naar de Verenigde Staten.

De Atletiekunie ging snel op zoek naar een oplossing om het vertrek van de 48-jarige Amerikaan op te vangen en klopte daarvoor aan bij Bennema. "De sprinters hebben nu de benodigde duidelijkheid over de route die loopt naar de WK 2019 in Doha en de Olympische Spelen het jaar erna", zegt hoofdcoach Charles van Commenee.

"We streven ernaar spoedig ook een structurele oplossing te hebben voor de andere atleten, onder wie 400 meterloper Liemarvin Bonevacia. Tot die tijd blijft Bart ook de regie voeren over hun trainingsprogramma met ondersteuning van de andere bondcoaches."