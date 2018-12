Nederland is begin januari bij de 41e editie van de Dakar Rally met 28 coureurs vertegenwoordigd . De zestienjarige Mitchel van den Brink is de jongste deelnemer van het hele veld in Peru.

Vanwege zijn leeftijd moest Van den Brink aan raceorganisatie ASO officieel toestemming vragen om mee te doen, want normaal gesproken krijgen alleen volwassenen een startbewijs.

De ASO ging akkoord, net als de Nederlandse autosportfederatie KNAF en de directie van zijn schoolopleiding (IVA Driebergen).

Van den Brink gaat fungeren als navigator-monteur op de truck van zijn vader Martin van den Brink, die voor de elfde keer meedoet aan de woestijnrally. "Voor mij als vader komt er een droom uit om samen met mijn zoon deze rally te rijden", aldus de 48-jarige Van den Brink.

Nederland doet met twaalf motoren, zes auto’s en tien trucks mee aan de Dakar Rally, die voor het eerst in de geschiedenis in één land wordt afgewerkt. In totaal staan er 534 deelnemers uit 61 landen en 334 voertuigen op de voorlopige startlijst.

'Deelnemers staat intenste uitdaging te wachten'

De woestijnrally begint op 6 januari in de Peruaanse hoofdstad Lima en duurt tot en met 17 januari. In twaalf dagen tijd werken de deelnemers tien etappes af.

Volgens directeur Etienne Lavigne van de Dakar is de moeilijkheidsgraad hoog dit jaar. "De Dakar 2019 telt weliswaar maar tien etappes, maar vergis je niet in de duur van de rally en de lengte van de route", aldus Lavigne.

"De deelnemers staat een intense uitdaging te wachten, die het uiterste van hen zal vragen wat betreft rijvaardigheid, navigatie en fysiek uithoudingsvermogen."

Trucker Gerard de Rooy is met twee titels (2012 en 2016) en 31 ritzeges de blikvanger bij Oranje, gevolgd door Ton van Genugten (vier zeges), Van den Brink (twee) en autocoureur Bernhard ten Brinke (één zege).