Mick Schumacher rijdt komend seizoen in de Formule 2, de klasse onder de Formule 1. De negentienjarige zoon van de legendarische coureur Michael Schumacher tekende een contract bij Prema Racing, zo maakte het team dinsdag bekend.

Schumacher veroverde afgelopen seizoen in dienst van Prema de titel in de Europese Formule 3-serie. Hij won acht races in het kampioenschap, twee keer zoveel als de Britse nummer twee Dan Ticktum.

"Ik kijk er erg naar uit om volgend seizoen voor Prema in de Formule 2 te rijden", aldus Schumacher. "Het is volgens mij een logische stap in mijn loopbaan, want ik wil graag meer ervaring krijgen en mijn vaardigheden verder verbeteren."

"Het was voor mij direct duidelijk dat ik met Prema ook in de Formule 2 wilde rijden. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor wat we samen bereikt hebben"

Schumacher neemt donderdag voor het eerst plaats in de Formule 2-auto van Prema. Hij gaat dan testen op het circuit van Abu Dhabi.

"Mick is een extreem getalenteerde en toegewijde coureur", aldus Prema-teambaas Rene Rosin. "Het samenwerken met hem is erg plezierig en we kunnen niet wachten om dit avontuur met hem aan te gaan. We zijn trots dat hij voor ons in de Formule 2 gaat rijden."

De Vries reed afgelopen seizoen voor Prema in Formule 2

Afgelopen seizoen reden de Nederlander Nyck de Vries en de Indonesiër Sean Gelael voor Prema in de klasse onder de Formule 1. De Vries eindigde als vierde in het kampioenschap en Gelael besloot het seizoen op de vijftiende plaats. De Vries vertrekt komend seizoen waarschijnlijk naar het topteam ART Grand Prix. Gelael blijft vermoedelijk bij Prema.

Vorig jaar werd Schumacher met één podiumplek twaalfde in de eindstand van de Formule 3. De titel was toen voor Lando Norris, die komend seizoen bij McLaren in de Formule 1 debuteert.

Schumacher begon zijn raceloopbaan in 2015 in het Duitse Formule 4-kampioenschap. In die klasse kwam de Duitser in 2016 ook in actie. Toen reed hij bovendien een aantal races in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap.

Zijn vader Michael Schumacher raakte eind 2013 gewond bij een ski-ongeluk. Hij liep daarbij hersenschade op. Over de toestand van de zevenvoudig Formule 1-kampioen wordt vrijwel nooit iets naar buiten gebracht.