Tussen woensdag 28 november en zondag 16 december staat in India het WK hockey voor mannen op het programma. Oranje moest vier jaar geleden in Den Haag genoegen nemen met zilver. Een overzicht van het speelschema van Nederland, de uitslagen en de stand in de poule.

Uitslagen

Zaterdag 1 december

Nederland-Maleisië 7-0

Duitsland-Pakistan 1-0

Stand in groep Oranje

1. Nederland 1-3 (7-0)

2. Duitsland 1-3 (1-0)

3. Pakistan 1-0 (0-1)

4. Maleisië 1-0 (0-7)

Programma (Nederlandse tijden)

Woensdag 5 december

12.30 uur: Nederland-Duitsland

14.30 uur: Maleisië-Pakistan

Zondag 9 december

12.30 uur: Maleisië-Duitsland

14.30 uur: Nederland-Pakistan

In totaal doen zestien landen mee aan het WK in Bhubaneswar. De winnaars van de vier poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie strijden in zogenoemde cross-overs voor de andere vier tickets.

Maandag 10 en dinsdag 11 december

Cross-overs

Woensdag 12 en donderdag 13 december

Kwartfinales

Zaterdag 15 december

Halve finales

Zondag 16 december

12.00 uur: Strijd om derde plek

14.30 uur: Finale