Een tiebreak moet de beslissing gaan brengen bij de schaaktweekamp om de wereldtitel tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana in Londen. Ook de twaalfde partij eindigde maandag in een remise, waardoor de stand 6-6 is.

Woensdag volgt in Londen de tiebreak met snelschaak. De Noor Carlsen is daarin de favoriet, omdat hij doorgaans snellere beslissingen neemt dan zijn Amerikaanse tegenstander.

Bij snelschaak krijgt iedere speler in het begin 25 minuten bedenktijd en na elke zet komen er tien seconden bij. Mocht de stand daarna nog steeds gelijk zijn, dan volgen maximaal vijf minitweekampen van twee supersnelpartijen (vijf minuten bedenktijd).

Zijn al die vijf tweekampen ook gelijk, dan komt er een alles-of-nietswedstrijd. Wit krijgt vijf minuten bedenktijd en zwart vier. Als die partij eveneens in een remise eindigt, dan zal de speler met de zwarte stukken tot winnaar worden uitgeroepen.

Caruana wil hegemonie Carlsen doorbreken

De 27-jarige Carlsen is al sinds 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst en vanaf 2013 regerend wereldkampioen. De één jaar jongere Caruana is de man in opkomst. Hij won in aanloop naar de strijd met Carlsen al zijn toernooien en is de Noor op de rating van de mondiale bond FIDE genaderd tot drie punten: 2.835 om 2.832.

Caruana is de eerste in de VS geboren schaker die om de WK-titel mag strijden sinds Bobby Fischer in 1972 Boris Spassky uit de Sovjet-Unie versloeg op IJsland.

De premiepot voor de WK-tweekamp is gevuld met zo'n 875.000 euro. Ruim de helft daarvan gaat naar de winnaar, de rest naar de verliezer.