Voor Michael van Gerwen begint het WK darts komende maand met een partij tegen de Engelsman Alan Tabern of de Australiër Raymond Smith, zo heeft de loting maandag uitgewezen. Jan Dekker neemt het in de eerste ronde op tegen Lisa Ashton, een van de twee vrouwelijke deelnemers.

Tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen, die vorig jaar in de halve eindstrijd van de latere kampioen Rob Cross verloor, stroomt net als de overige 31 geplaatste spelers pas in de tweede ronde in van het toernooi in Londen.

De als zestiende geplaatste Raymond van Barneveld treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Engelsman Matthew Edgar en de Litouwer Darius Labanauskas. Vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld begint aan zijn voorlaatste WK, want hij stopt na volgend jaar.

Als Van Gerwen en Van Barneveld allebei hun eerste twee partijen winnen, dan treffen ze elkaar in de achtste finales.

Jelle Klaasen, Jermaine Wattimena en Benito van de Pas, de overige Nederlanders met een geplaatste status, treffen in hun eerste partij eveneens een op papier zwakkere tegenstander.

Dekker tegen viervoudig wereldkampioen Ashton

Geboren Emmenaar Dekker, die net als Danny Noppert, Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort en Jeffrey de Graaf wél in de eerste ronde moet aantreden, neemt het op tegen Lisa Ashton. De Engelse is namens dartsbond BDO viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen.

De PDC maakte in juni van dit jaar al bekend dat er voor het eerst twee vrouwen meedoen aan het WK. De andere vrouwelijke deelnemer, Anastasia Dobromyslova uit Rusland, treft de Engelsman Ryan Joyce en staat bij winst tegenover Simon Whitlock.

In 2001 en 2009 deed er al eens één vrouw mee aan het WK. Negen jaar geleden was dat Dobromyslova, die toen in de voorronde onderuitging tegen Nederlander Remco van Eijden.

Bij het WK in Alexandra Palace, dat op donderdag 13 december begint, doet een recordaantal van 96 darters mee en is de prijzenpot 2,8 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de opzet zo rigoureus is aangepast.