Estavana Polman leeft ondanks de afwezigheid van topspelers Yvette Broch en Danick Snelder met een goed gevoel toe naar het EK in Frankrijk, dat volgens de opbouwspeler een zwaarder toernooi is dan het WK en de Olympische Spelen.

"Ik voel me topfit, zit vol energie en heb er echt zin in", vertelt de 26-jarige Polman, die zich voorbereidt op haar tweede grote toernooi met Oranje sinds ze in juni 2017 moeder werd van een dochter. Amper een half jaar later veroverde ze met Nederland al brons op het WK in Duitsland.

"Ik denk dat ik in vergelijking met dat WK nu meer in balans ben. Met een kleine én een topsportcarrière is het soms zoeken geweest naar die balans en die heb ik nu. En ik ben blessurevrij. Laat het EK maar komen."

Polman, die op clubniveau speelt voor het Deense Esbjerg, zegt door het moederschap ook veranderd te zijn. "Ik kijk nu anders naar dingen en probeer meer te genieten. Het is niet alleen meer het ritme van eten, trainen en focussen op een wedstrijd. En ik kan het handbal beter relativeren, al zal ik mijn temperament nooit verliezen."

"Als we straks op het EK een wedstrijd verliezen, ben ik wijze van spreken nog steeds in staat een stoel stuk te slaan. Ik wil winnen. Altijd. Dat vuur brandt in mij."

'Ik wil niet te ver vooruitkijken'

Gelukkig voor Polman won ze de afgelopen jaren veel vaker met Oranje dan er werd verloren. Na haar interlanddebuut in 2012 maakte ze met de Nederlandse ploeg een opmars die WK-zilver (2015), WK-brons (2017), EK-zilver (2016) en een vierde plaats op de Spelen in Rio de Janeiro (2016) opleverde.

Alleen goud ontbreekt nog voor Oranje en Polman, maar daar willen de speelsters nu niet hardop over dromen. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen lijkt minder sterk dan de afgelopen jaren, omdat Broch en Snelder er niet bij zijn op het EK. De 27-jarige Broch, die bekendstond als de beste cirkelloper ter wereld, zette afgelopen zomer een punt achter haar loopbaan. De 28-jarige captain Snelder ontbreekt in Frankrijk door een blessure.

"Het is klote als twee van zulke spelers afvallen, maar ik wil er niet te lang over praten", zegt Polman. "We hebben jonge spelers die het gat moeten opvullen en die hebben ook hun ook hun kwaliteiten. Ik heb er alle vertrouwen dat dat goed gaat, al kijk ik niet te ver vooruit. Het EK wordt meteen zwaar."

'Ik snap dat er veel van verwacht wordt'

Oranje begint het toernooi zaterdag met een wedstrijd tegen Hongarije in Montbeliard. Kroatië en Spanje completeren de groep van vier landen, waarvan er drie doorgaan naar de volgende poulefase.

"Ik vind het EK het zwaarste toernooi dat er is, omdat de meeste sterke handballanden uit Europa komen", vertelt Polman. "Relatief kleine handballanden uit Zuid-Amerika en Afrika doen niet mee en dus is elke wedstrijd lastig. Op een EK zijn geen makkelijke wedstrijden."

Toch erkent Polman dat de groepsfase te doen is voor Oranje. "Hongarije is gelijk een pittige tegenstander en ook Spanje is sterk. En Kroatië is een goed land, maar als wij ons niveau halen dan moeten we die kunnen pakken."

"Ik snap dat er veel van ons verwacht wordt door de successen van de afgelopen jaren, maar ik bekijk het nu vooral van wedstrijd tot wedstrijd. Sorry, dat klinkt cliché. Maar eerst maar eens winnen van Hongarije."

Nederland-Hongarije begint zaterdag om 15.00 uur in de Axone Arena in Montbeliard. Twee dagen later is Spanje de tegenstander en Nederland sluit de eerste groepsfase op woensdag 5 december af tegen Kroatië. De finale van het EK is op zondag 16 december in Parijs.