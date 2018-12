Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor het vierde jaar op rij de Players Championship Finals te winnen. De Nederlander boog zondag in een spannende finale in Minehead met 11-9 voor de Noord-Ier Daryl Gurney.

Van Gerwen had de eindstrijd bereikt door eerder zondag van Gary Anderson (11-9) en Steve Lennon (10-3) te winnen. Gurney schakelde in de halve finale de Nederlander Danny Noppert (11-3) eenvoudig uit.

Titelverdediger Van Gerwen schreef het laatste toernooi voorafgaand aan het WK in totaal vier keer op zijn naam. Hij deed dat in 2013 (finale tegen Phil Taylor), 2015 (tegen Adrian Lewis, 2016 (tegen Dave Chisnall) en 2017 (tegen Jonny Clayton).

Tegen Gurney gold Van Gerwen, die de acht eerdere ontmoetingen in tv-toernooien met de Noord-Ier had gewonnen, als favoriet, maar hij leverde tot twee keer toe een break voorsprong in.

Vorig weekeinde strandde de nummer één van de wereld bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in de halve eindstrijd. Anderson was toen te sterk voor de Nederlander. Voor die nederaag op de Schot wist Van Gerwen zich zondag in Minehead wel te revancheren.

Gurney toont veerkracht tegen Van Gerwen

Van Gerwen en Gurney gaven elkaar lange tijd geen strobreed toe, al gooide de Nederlander een hoger gemiddelde. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat hij op 6-6 de eerste break van de wedstrijd plaatste.

Gurney, die pas één keer eerder in zijn loopbaan een major had gewonnen (World Grand Prix in 2017) knokte zich echter knap terug en maakte zowel op 7-6 als 9-8 een break achterstand ongedaan. Vervolgens plaatste de 32-jarige Noord-Ier zelf een break en die klap kwam zijn drie jaar jongere tegenstander niet te boven.

Aan de Players Championship Finals deed de top 64 van de Players Championship Order of Merit mee. Het prijzengeld bedraagt in totaal een slordige 460.000 Britse pond (bijna 520.000 euro).

De Players Championship Finals was het laatste toernooi voorafgaand aan het WK in het Alexandra Palace in Londen. Het belangrijkste evenement van het jaar begint op 13 december en eindigt op 1 januari. Maandagavond is de loting.