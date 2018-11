Mathieu van der Poel heeft zondag zijn derde zege op rij geboekt in de wereldbeker. De 23-jarige Brabander was veruit de sterkste in Koksijde.

Van der Poel reed op het mulle zand al in de eerste van negen ronden weg bij zijn concurrenten en kwam een uur later solo over de finish.

De renner van Corendon-Circus hield de Belgische wereldkampioen Wout van Aert (tweede op 25 seconden) en diens landgenoot Toon Aerts (derde op 48 seconden) ver achter zich.

Lars van der Haar belandde net naast het podium. De 27-jarige Utrechter moest genoegen nemen met de ondankbare vierde plaats.

Van der Poel, die in de afgelopen weken ook al de beste was in Bern en Tábor, klimt door de nieuwe overwinning naar de zevende positie in het wereldbekerklassement. Aerts gaat daarin aan de leiding.

Betsema wint bij vrouwen

Bij de vrouwen won Denise Betsema voor de eerste keer een wereldbekerwedstrijd. De 25-jarige Texelse sprong twee ronden voor het einde op indrukwekkende wijze weg en reed vervolgens souverein solo naar de finish.

Betsema bleef de Britse Nikki Brammer (tweede) en Europees kampioene Annemarie Worst (derde) voor. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant kwam voor eigen publiek niet verder dan de zevende plek.

De renster van Marlux-Bingoal beleefde zodoende een bijzonder succesvol weekeinde. Ze schreef zaterdag al de eerste editie van de Ambiancecross op haar naam.

Marianne Vos keerde in Koksijde terug in wedstrijdverband na een paar weken rust, maar de 31-jarige Brabantse kon het tempo vooraan niet volgen en moest genoegen nemen met de twaalfde plaats.

Vos behield wel de leiding in het wereldbekerklassement. Ze won dit seizoen de wereldbekerwedstrijden in Waterloo en Bern.