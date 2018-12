De Nederlandse hockeysters hebben zondag in Changzhou de 23e en laatste editie van de Champions Trophy glansrijk gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in de finale met 5-1 veel te sterk voor Australië.

Nederland was van meet af aan de betere van de twee en stond dan ook halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Xan de Waard en Eva de Goede.

Australië bracht vervolgens nog wel even de spanning terug dankzij een rake strafcorner van Maddy Fitzpatrick, maar dat duurde niet lang.

Nederland liep namelijk in de slotfase kinderlijk eenvoudig uit naar 5-1 door doelpunten van Lauren Stam, Maxime Kerstholt en Maria Verschoor.

Oranje won alle zes de wedstrijden in China. De nummer één van de wereldranglijst was in de groepsfase nog met 3-0 te sterk voor Australië.

Nederland veroverde Champions Trophy voor zevende keer

Nederland veroverde de Champions Trophy voor de zevende keer (eerder in 1987, 2000, 2004, 2005, 2007 en 2011), waarmee het samen met Argentinië de boeken ingaat als recordhouder als het gaat om eindzeges.

Oranje voltooide met het winnen van de Champions Trophy, die van de kalender verdwijnt ten faveure van de FIH Pro League, een fraaie trilogie.

Eerder dit jaar werd in Londen de wereldtitel geprolongeerd en vorig jaar werd de Europese titel (weer) in bezit genomen. Twee jaar geleden moest in Rio de olympische titel echter aan Groot-Brittannië gelaten worden.

Oranje was in China zeker niet op volle sterkte. Vaste krachten als Carlien Dirkse van den Heuvel, Lidewij Welten en Kelly Jonker waren niet van de partij.

Annan greep het zeslandentoernooi mede daarom aan om enkele talenten, onder wie Marijn Veen, Kerstholt, Yibbi Jansen en Margot Zuidhof, een kans te geven. De jeugdige nieuwkomers stelden allerminst teleur, met Veen zelfs als verrassende topscorer (vijf treffers).