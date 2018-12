Judoka Henk Grol heeft zondag bij de Grand Slam in het Japanse Osaka op knappe wijze goud veroverd in de zwaarste gewichtsklasse. Noël van 't End pakte zilver in de categorie tot 90 kilogram.

De 33-jarige Grol was in de finale op waza-ari te sterk voor Lukas Krpalek uit Tsjechië, de huidige nummer twee van de wereldranglijst. Het is voor het eerst dat Grol een Grand Slam in de klasse vanaf 100 kilogram wint.

Eerder in het toernooi rekende de Veendammer af met de Sloveen Enej Marinic, wereldkampioen en aanvoerder van de wereldranglijst Guram Tushishvili uit Georgië, Tuvshinbayar Naidan uit Mongolië en de Rus Tamerlan Bashaev.

Met zijn gouden medaille in Osaka nam Grol revanche voor zijn vroege uitschakeling van vorige week bij de Grand Prix in Den Haag. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar (categorie tot 100 kilogram) ging op sportcampus Zuiderpark al in de eerste ronde op straffen onderuit tegen de ervaren Rus Alexander Mikhaylin.

Van 't End veroverde in Osaka zilver in de categorie tot 90 kilogram. De 27-jarige judoka won net als Grol zijn eerste vier wedstrijden, maar verloor in de finale op straffen van de Japanner Shoichiro Mukai.

In Osaka stond de laatste Grand Slam van het jaar op het programma. Op 15 en 16 december worden in het Chinese Guangzhou nog de Masters afgewerkt.