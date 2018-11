Titelverdediger Michael van Gerwen heeft zich zaterdag zonder problemen voor de kwartfinales van de Players Championship Finals geplaatst. Landgenoot Danny Noppert schaarde zich ook onder de laatste acht in Minehead.

Van Gerwen was eerst veel te sterk voor de Engelsman Keegan Brown (6-1) en rekende in de achtste finales af met de Engelsman Stephen Burton: 10-4. De tweevoudig wereldkampioen haalde in beide partijen een behoorlijk niveau en was duidelijk de betere.

In zijn volgende partij neemt Van Gerwen het op tegen de Ier Steve Lennon. Die wedstrijd staat zondag op het programma.

De 27-jarige Noppert moest in de tweede ronde diep gaan tegen Browns landgenoot Mervyn King, die hij met 6-5 versloeg. De Fries versloeg de Pool Krzysztof Ratajski vervolgens met 10-4 en treft in de kwartfinales de Engelsman Stephen Bunting.

De Players Championship Finals werd al vier keer gewonnen door Van Gerwen. De Brabander was in 2013, 2015, 2016 en dus vorig jaar de beste. Aan het toernooi doet de top 64 van de Players Championship Order of Merit mee. Het prijzengeld bedraagt meer dan een half miljoen euro.

De Players Championship Finals is het laatste toernooi voorafgaand aan het WK in het Alexandra Palace in Londen. Het belangrijkste evenement van het jaar begint op 13 december en eindigt op 1 januari.