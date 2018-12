Nouchka Fontijn is er zaterdag niet in geslaagd om als eerste Nederlandse vrouw wereldkampioen boksen te worden bij de bond AIBA. In de finale van het middengewicht (tot 75 kilogram) in India was de Chinese Li Qian te sterk op punten: 4-1.

Aan het einde van de derde ronde werd Li door de jury als winnares aangewezen. Slechts een van de vier juryleden wees de Nederlandse als winnaar aan.

"Het was een heel close gevecht", blikte Fontijn terug bij de NOS. "Ik heb een stuk of vijf keer tegen haar gebokst en het is altijd: net zij of net ik. Alleen is dit wel het verkeerde moment om aan het kortste eind te trekken."

Ze verspeelde misschien wel haar laatste kans op een wereldtitel. "Er is een kans dat je er nog een keer staat, maar je weet niet of dat ooit nog gaat gebeuren, dus die kans is misschien wel voorbij."

Fontijn dit jaar wel Europees kampioen

De 31-jarige Fontijn werd afgelopen zomer wel Europees kampioen in Bulgarije. Ruim twee jaar geleden pakte ze olympisch zilver op de Spelen in Rio de Janeiro en werd ze tweede op de WK in Astana. Een jaar daarvoor was er goud bij de Europese Spelen.

In 2017 werd de Zuid-Hollandse uitgeroepen tot wereldboksster van het jaar. Ze kreeg de eervolle onderscheiding voor haar prestaties in de afgelopen jaren.

Voor Li is het haar tweede wereldtitel. In 2014 was ze beste in het Canadese Edmonton, twee later pakte ze olympisch brons in Rio.

Betrian neemt brons in ontvangst

Zaterdag nam Jemyma Betrian haar bronzen medaille in het vedergewicht (tot 57 kilogram) in ontvangst. Ze verloor vrijdag in de halve finale van Ornella Wahner. De Duitse won zaterdag de finale.

In eerdere edities van het WK voor vrouwen veroverden Nederlandse bokssters slechts eenmaal zilver en driemaal brons.