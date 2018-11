Alistair Overeem heeft zaterdag zijn UFC-gevecht tegen Sergey Pavlovich gewonnen. Het is de 22e zege op knock-out van de Nederlandse MMA-vechter.

De 38-jarige Overeem won met een technische knock-out bij een grondgevecht aan het einde van de eerste ronde.

Het gevecht in Peking gold vooraf als cruciaal voor de verdere carrière van Overeem. De zwaargewicht verloor zijn laatste twee UFC-duels voor het gevecht met Pavlovich.

De Rus debuteerde in de UFC, nadat hij in twaalf gevechten in andere klassen ongeslagen was gebleven.

Overeem vocht in 2011 voor het eerst in de UFC, de grootste MMA-bond ter wereld. In veertien voorgaande gevechten won hij acht keer.