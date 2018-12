Phil Mickelson heeft vrijdag in Las Vegas zijn grootste concurrent Tiger Woods verslagen in 'The Match'. De Amerikaanse golfer mag daardoor 9 miljoen dollar (7,9 miljoen euro) op zijn bankrekening bijschrijven.

De 48-jarige Mickelson won na 22 holes, nadat de reguliere achttien holes op de Shadows Creek Golf Course tijdens het showduel geen winnaar opleverden.

De vijfvoudig majorwinnaar was al een paar keer dicht bij de overwinning, maar sloeg op de vierde extra hole, toen de schemer al was ingevallen, alsnog toe.

Woods (42) en Mickelson waren jarenlang elkaars grootste concurrenten die nauwelijks een woord wisselden. "Een dag als vandaag verandert niets aan de grootheid van Woods", zei Mickelson. "Hij is en blijft de grootste aller tijden."

"Maar het betekent wel veel voor me dat ik hem de komende tijd weer een beetje kan plagen, want ik had niet veel dat ik tegen hem kon gebruiken."