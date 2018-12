Michael van Gerwen heeft zich vrijdag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Players Championship Finals in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld was met 6-1 veel te sterk voor Matthew Edgar.

Van Gerwen liet zien dat er aan zijn vorm niet getwijfeld hoeft te worden, want hij noteerde een gemiddelde van 102,78 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van zestig.

De Vlijmenaar werd vorige week nog uitgeschakeld in de halve finales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton, na een 16-12-nederlaag tegen Gary Anderson.

Naast Van Gerwen bereikten ook de Nederlanders Jeffrey de Zwaan (6-4 tegen Jelle Klaasen) en Danny Noppert (6-3 tegen Rowby-John Rodriguez) de tweede ronde van de Players Championship Finals.

Voor Benito van de Pas (6-3 tegen Keegan Brown), Jermaine Wattimena (6-5 tegen Stephen Burton), Jan Dekker (6-3 tegen Ricky Evans), Ron Meulenkamp (6-3 tegen Chris Dobey), Vincent van der Voort (6-0 tegen Michael Smith) en dus Klaasen zat het toernooi er gelijk al na de eerste ronde op.

Ook exit voor Cross

Datzelfde gold opvallend genoeg voor Rob Cross en Gerwyn Price. De regerend wereldkampioen en de winnaar van de Grand Slam of Darts verloren verrassend van respectievelijk Cristo Reyes (6-3) en Krzysztof Ratajski (6-5).

Van Gerwen schreef de Players Championship Finals al vier keer op zijn naam, namelijk in 2013 (finale tegen Phil Taylor), 2015 (tegen Adrian Lewis, 2016 (tegen Dave Chisnall) en 2017 (tegen Jonny Clayton).

Aan de Players Championship Finals doet de top 64 van de Players Championship Order of Merit mee. Het prijzengeld bedraagt in totaal een slordige 460.000 Britse pond.

De Players Championship Finals is het laatste toernooi voorafgaand aan het WK in het Alexandra Palace in Londen. Het belangrijkste evenement van het jaar begint op 13 december en eindigt op 1 januari.