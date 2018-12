Bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse handbalsters tempert de verwachtingen voor het EK in Frankrijk. De Deense denkt dat het gemis van Yvette Broch en Danick Snelder niet makkelijk op te vangen is.

"Ik praat nu niet over goud, zilver of brons. Mijn doel is de zestien speelsters die ik nu heb gekozen zo goed mogelijk voor te bereiden en elke wedstrijd tot het uiterste te gaan", zei ze bij de presentatie van de ploeg op Papendal.

Thomsen moet door de afwezigheid van Broch en Snelder, twee van de beste cirkelspeelsters van de wereld, nieuwe jonge speelsters inpassen en creatieve oplossingen bedenken voor de belangrijke positie.

Broch beëindigde deze zomer haar carrière en Snelder meldde zich onlangs af met rugklachten. Het duo was erg belangrijk voor Oranje tijdens de vorige, succesvol verlopen, toernooien; Oranje veroverde brons op het WK van 2017, zilver op het EK van 2016 en zilver op het WK van 2015.

"Ik laat nu Merel Freriks debuteren op de cirkel en kan Kelly Dulfer en Jessy Kramer ook op die positie laten spelen als het moet", aldus Thomsen.

'Voor nieuwe meiden is EK geweldige ervaring'

De selectie telt vier debutanten. Dione Housheer, Delaila Amega en Rinka Duijndam maken straks naast Freriks hun eerste speelminuten op een eindronde. Nycke Groot is door het wegvallen van Snelder gepromoveerd tot aanvoerder.

"Voor die nieuwe meiden is het EK een geweldige ervaring. Het zal hun ontwikkeling alleen maar ten goede komen", meent Thomsen.

Maura Visser is een andere belangrijke speelster die ontbreekt in de EK-selectie. Ze was opgenomen in de voorlopige selectie, maar kon zich om persoonlijke redenen nog niet aansluiten bij de ploeg.

"We moeten het respecteren en haar rust gunnen. Ik weet dus ook niet of ik haar later alsnog kan oproepen. Ik wil met deze groep die ik nu heb gekozen focussen op het EK", besloot Thomsen.

Nederland begint het EK op 1 december in Montbéliard met een wedstrijd tegen Hongarije en neemt het daarna in groep C ook op tegen Spanje (3 december) en Kroatië (5 december).