Nouchka Fontijn heeft vrijdag de finale bereikt van de WK boksen in India. Voor Jemyma Betrian vormde de halve finale het eindstation, ze moest genoegen nemen met brons.

In de klasse het middengewicht (tot 75 kilogram) won de 31-jarige Schiedamse nipt van Lauren Price uit Wales. Drie van de vijf juryleden wezen Fontijn als winnares van het gevecht aan.

De Nederlandse pakte op eerdere WK's al zilver (2016) en brons (2014). In New Delhi hoopt Fontijn, die ook zilver pakte op de Olympische Spelen van Rio 2016, eindelijk wereldkampioen te worden.

In de finale moet ze zaterdag afrekenen met Qian Li. De boksster uit China versloeg de Amerikaanse Naomi Graham met 5-0.

Bertian onderuit in halve finales

Betrian moet in India genoegen nemen met brons in het vedergewicht (tot 57 kilogram). Ze verloor in de halve finale van de Duitse Ornella Wahner.

Na drie rondes wees de vijfkoppige jury de Duitse unaniem als winnaar aan. Betrian was dankzij het bereiken van de halve eindstrijd al verzekerd van een bronzen medaille.

Betrian (27) baarde in New Delhi opzien door als nieuwkomer de ene na de andere zege te boeken. De Curaçaose was in de kwartfinales te sterk voor titelverdediger Alessia Mesiano uit Italië.

"Ze heeft een geweldige prestatie neergezet met vier klinkende overwinningen op rij in de klasse tot 57. Respect voor de enorme vechtlust!", schrijft voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse boksbond op Twitter.

Sinds de eerste editie van het WK voor vrouwen in 2001 veroverden Nederlandse bokssters slechts eenmaal zilver en driemaal brons op het WK.