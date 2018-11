Carolijn Brouwer doet eind december mee aan de Sydney Hobart Yacht Race. De 45-jarige Leidse maakt deel uit van het team Ocean Respect Racing, Wild Oats X = 11th Hour Racing van de Australische schipper Stacey Jackson.

Brouwer won dit jaar als eerste Nederlandse vrouw de Volvo Ocean Race, wat ze deed als bemanningslid van de Chinese boot Dongfeng Racing.

De Zuid-Hollandse werd begin deze maand verkozen tot beste zeilster van de wereld en ook kreeg ze de Conny van Rietschoten Trofee.

Die laatste prijs wordt jaarlijks door het Watersportverbond toegekend aan één of meerdere personen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd in de zeilsport.

'Mogelijk om ons als vrouwen te meten met mannen'

Brouwer geeft voor de tweede keer acte de présence in de Sydney Hobert Yacht Race, die elk jaar start op Tweede Kerstdag in het Australische Sydney en finisht in Hobart op Tasmanië.

Brouwer kan niet wachten om op 26 december aan de start te verschijnen in de miljoenenstad, maar ze ziet het zeker niet als een leuk extraatje.

"Het is de eerste keer in 73 edities dat er een vrouwenteam volledig bestaand uit professionals aan de start verschijnt. We willen laten zien dat het mogelijk is om ons als vrouwen te meten met de mannen", zegt ze.