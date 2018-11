Sifan Hassan heeft zich donderdag afgemeld voor de EK cross in Tilburg. De 26-jarige Nederlandse is onvoldoende hersteld van een virus dat ze opliep in Ethiopië.

"Tijdens het off-season ben ik ziek geworden, wat mijn trainingen heeft beïnvloed. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet op tijd fit genoeg ben om deel te nemen", zegt Hassan op haar Instagram-pagina.

"Ik keek ernaar uit om te racen voor mijn eigen fans. Ik keer nu terug naar Oregon en start de voorbereiding op het volgende seizoen."

De afwezigheid van Hassan is een flinke domper voor de organisatie van de EK cross, omdat de geboren Ethiopische gold als publiekstrekker én topfavoriete voor het goud.

EK cross vindt plaats in Safaripark Beekse Bergen

De EK cross vindt op zondag 9 december plaats in Safaripark Beekse Bergen, waar een route wordt uitgestippeld tussen de dieren die daar verblijven.

Hassan veroverde in 2015 in het Franse Hyères na Lornah Kiplagat (2005) en Hilda Kibet (2008) als derde Nederlandse ooit de Europese titel cross.

De Turkse Yasemin Can kroonde zich de afgelopen twee jaar, eerst in het Italiaanse Chia en daarna in het Slowaakse Samorin, tot Europees kampioene cross.