Zeilster Lobke Berkhout keert na zes jaar afwezigheid terug in de olympische 470-klasse. De vijfvoudig wereldkampioen wil toewerken naar een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Berkhout gaat een koppel vormen met stuurvrouw Afrodite Zegers, die vorige maand haar samenwerking met Anneloes van Veen beëindigde. Zegers en Van Veen werden vorig jaar Europees kampioen in de 470-klasse en eindigden in 2016 als vierde op de Spelen in Rio de Janeiro.

"Het vlammetje is nog niet gedoofd en brandt nu weer heel hevig. Ik ga vol gas die kant op. Ik heb een bronzen en een zilveren olympische medaille, dus de gouden ontbreekt nog", zegt de 38-jarige Berkhout donderdag tegen de NOS.

"Het is voor mij niet mislukt als ik er alles aan gedaan heb en er 200 procent voor ben gegaan. We zullen zien wat ik eruit haal. Ik hoop dat het genoeg is voor die gouden plak, maar ik heb al een heel mooie carrière achter de rug."

Berkhout vooral succesvol met Marcelien Koning

Berkhout, die in 2012 stopte, veroverde in haar loopbaan vijf wereldtitels en dus twee olympische medailles. De grootste successen vierde ze met Marcelien Koning, met wie ze drie wereldtitels pakte (2005, 2006 en 2007), zilver veroverde op de Spelen van 2008 in Peking en in 2005 Sportploeg van het Jaar werd.

Met partner Lisa Westerhof werd Berkhout in 2009 en 2010 opnieuw wereldkampioen. In haar laatste jaar was er brons op de Spelen in Londen.