De Nederlandse hockeysters hebben zich donderdag voor de finale van de Champions Trophy in China geplaatst. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was met 4-0 te sterk voor olympisch kampioen Groot-Brittannië.

Oranje had een punt nodig om zich van een finaleticket te verzekeren, maar won dus overtuigend. De treffers kwamen op naam van Margot Zuidhof (twee), Marijn Veen en Ginello Zerbo.

Dankzij de overwinning op Groot-Brittannië, dat twee jaar geleden in de olympische finale nog te sterk was voor Oranje, is groepswinst in de poule van zes landen een zekerheid. Een plaats bij de eerste twee was vereist voor het bereiken van de eindstrijd.

Zaterdag wacht tegen thuisland China de laatste groepswedstrijd. De finale van de 22e en laatste editie van de Champions Trophy is zondag en daarin is Australië of opnieuw China de tegenstander. Die landen strijden met elkaar nog om plek twee.

Nederland, dat in de groepsfase eerder Japan, Argentinië en de Australische ploeg versloeg, won de Champions Trophy zes keer en in 2011 voor het laatst. In de laatste drie edities was Argentinië, dat nu dus al uitgeschakeld is, telkens de sterkste.

Stand Champions Trophy 1. Nederland 4-12 (13-1)



2. Australië 4-7 (4-4)

3. China 4-6 (4-2)

4. Argentinië 4-3 (5-7)

5. Groot-Brittannië 4-2 (4-10)

6. Japan 4-2 (3-9)

Oranje met sterk gewijzigde selectie

De hockeysters zijn met een sterk gewijzigde selectie afgereisd naar China. Bondscoach Annan geeft een aantal vaste krachten rust met het oog op de nieuwe FIH Pro League van begin volgend jaar.

Aan de Pro League, een nieuwe competitie, doen bij zowel de vrouwen als de mannen negen landen mee. De nieuwe opzet vervangt de Champions Trophy en een deel van de Hockey World League.

Alle landen die deelnemen aan de Pro League spelen in de eerste helft van 2019 zestien wedstrijden. De beste vier strijden volgend jaar juni om de eindzege.