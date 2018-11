LeBron James heeft de Los Angeles Lakers in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) aan een zege op de Cleveland Cavaliers geholpen, het team waar hij het grootste deel van zijn loopbaan speelde.

De 33-jarige James was tegen zijn voormalige ploeggenoten goed voor 32 punten, zeven assists en veertien rebounds. Mede daardoor zegevierden de Lakers met 105-109 in de Quicken Loans Arena in Cleveland.

James kreeg een warm welkom van de supporters van zijn oude club, die hem een staande ovatie gaven. James debuteerde in 2003 voor de Cleveland Cavaliers en speelde daar tot 2010.

Na een periode van vier jaar bij Miami Heat keerde de basketballegende in 2014 terug bij de Cavaliers, waarmee hij in 2016 kampioen van de NBA werd. Het was de eerste en tot dusver enige NBA-titel voor de formatie uit Cleveland.

"Ik heb elf jaar voor dit team gespeeld en alles voor de stad en de mensen gegeven. Het doet me veel dat ik bij mijn terugkeer zo word onthaald", zei James na de wedstrijd in gesprek met ESPN.

Afgelopen zomer verliet hij de Cavaliers opnieuw, dit keer voor een avontuur bij de Lakers. De ploeg uit Californië bezet na zeventien wedstrijden de zevende plek in de Western Conference.