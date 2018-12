De Nederlandse handbalsters hebben de voorbereiding op het EK van volgende maand in Frankrijk woensdag afgesloten met een moeizame overwinning. Oranje won in het 'uitzwaaiduel' in Eindhoven met 32-29 van Angola.

De formatie van bondscoach Helle Thomsen, de nummer veertien van de wereldranglijst, wist in het Indoor-Sportcentrum Eindhoven nauwelijks te imponeren tegen de kampioen van Afrika.

Thomsen kon tegen Angola niet beschikken over de vaste internationals Nycke Groot en Angela Malestein, die beiden ziek op bed lagen. Maura Visser heeft zich vanwege persoonlijke redenen nog niet bij de ploeg gemeld.

"We zijn heel gebleven, we hebben gewonnen, we zijn klaar voor het EK", zei Estavana Polman bij Ziggo Sport. "Met deze ploeg gaan we het doen. Laten we eerst de poule maar eens goed doorkomen. Dan zien we daarna wel verder."

Polman nam net als Dione Housheer vijf treffers voor haar rekening tegen Angola. "Ik zit lekker in mijn vel, ik voel me fit, ik hoop dat de blessures nu wegblijven. Ik heb zin in het EK", aldus de speelster van het Deense Esbjerg.

Oranje in groepsfase tegen Hongarije, Spanje en Kroatië

Oranje, twee jaar geleden tweede bij het EK in Zweden, vertrekt volgende week vrijdag 30 november richting Frankrijk. Tien van de zestien speelsters die mee mogen zijn al bekend. De overige zes moeten zich komend weekend eerst nog bewijzen tijdens een trainingsstage op Papendal.

Dinsdag werd bekend dat aanvoerder Danick Snelder er in elk geval niet bij is in Frankrijk. De cirkelspeelster kampt met een rugblessure en wordt in de selectie vervangen door Jessy Kramer. "Het is vervelend dat Danick er niet bij kan zijn", aldus Polman woensdag. "Dat is natuurlijk een aderlating, maar we moeten ons nu richten op wie we wel hebben."

Nederland begint het EK op zaterdag 1 december tegen Hongarije. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Spanje en Kroatië. De beste drie landen uit elk van de vier poules plaatsen zich voor de volgende ronde, waarna ook de halve finales en finale nog volgen.

Bij het vorige EK verloor de Nederlandse ploeg na een zenuwslopende finale met 30-29 van Noorwegen. Vorig jaar veroverde Oranje brons op het WK in Duitsland.