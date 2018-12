De Nederlandse handbalsters moeten het volgende maand bij het EK in Frankrijk zonder aanvoerder Danick Snelder stellen. De cirkelspeelster kampt met een rugblessure en wordt in de selectie vervangen door Jessy Kramer.

De afwezigheid van Snelder is een fikse tegenvaller voor Oranje, dat op het EK ook niet over Yvette Broch kan beschikken. Zij besloot afgelopen zomer een punt achter haar loopbaan te zetten.

"Het is erg balen dat we naast Yvette ook Danick moeten missen", zegt bondscoach Helle Thomsen dinsdag. "Ze behoren tot de beste cirkelloopsters ter wereld. Dit is zowel in de aanval als de dekking een gemis en zal in alle facetten van de wedstrijd meespelen."

Thomsen heeft een selectie van tien speelsters bekendgemaakt en voegt daar komend weekend na een trainingsstage op Papendal nog zes namen aan toe. Maura Visser heeft zich vanwege persoonlijke redenen nog niet bij de ploeg gemeld.

Oranje jaagt op eerste Europese titel

In de voorbereiding op het EK speelt Nederland woensdag in Eindhoven nog een oefenwedstrijd tegen Angola (19.30 uur). Op vrijdag 30 november reist de ploeg van bondscoach Thomsen af naar het Franse Montbéliard.

Het EK begint voor Oranje een dag later met een wedstrijd tegen Hongarije. Op maandag 3 december wacht een krachtmeting met Spanje en op 5 december is Kroatië de tegenstander in groep C. Het toernooi duurt tot en met zondag 16 december.

Op het EK van 2016 in Zweden eindigde Nederland als tweede. De ploeg van Thomsen ging in de finale met één punt verschil onderuit tegen Noorwegen (29-30). Op de WK's van 2015 en 2017 pakte Oranje respectievelijk zilver en brons.

Voorlopige EK-selectie: Lois Abbingh, Debbie Bont, Kelly Dulfer, Nycke Groot, Laura van der Heijden, Jessy Kramer, Angela Malestein, Estavana Polman, Martine Smeets, Tess Wester