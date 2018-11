De Darts Regulation Authority (DRA), een onafhankelijke disciplinaire commissie in het darts, gaat de gebeurtenissen tussen Gary Anderson en Gerwyn Price in de finale van de Grand Slam of Darts van zondag onderzoeken.

In de door Price gewonnen finale (16-13) in Wolverhampton kregen de twee spelers het meerdere malen verbaal met elkaar aan de stok. De finalisten weigerden elkaar na afloop zelfs de hand te schudden.

Price leek één keer over de schreef te gaan in het WV Active Aldersley toen hij in de slotfase vol in het gezicht van Anderson juichte. De 33-jarige Welshman werd vervolgens weggeduwd door de veertien jaar oudere Schot.

Na de verhitte finale was Price zich van geen kwaad bewust. "Ik gooide gewoon mijn pijlen in het bord en hij moest op mij wachten. Zo werkt het nou eenmaal. Het is pech voor hem dat hij dat niet fijn vindt", aldus Price.

Disciplinaire commissie gaat beelden terugkijken

De DRA, die verantwoordelijk is voor disciplinaire zaken bij toernooien van de PDC, gaat beelden van de finale terugkijken en de verklaringen van de toernooileiding onderzoeken.

De voorzitter van de commissie zal uiteindelijk bepalen of door Anderson en Price regels zijn overtreden en of er genoeg belastend materiaal voorhanden is om de darters of een van hen te straffen.

Price schreef met de zege op Anderson geschiedenis voor zijn land, want hij is de eerste speler uit Wales die een groot televisietoernooi wint. Anderson schreef de Grand Slam of Darts nog nooit op zijn naam.