Nouchka Fontijn en Jemyma Betrian hebben dinsdag de halve finales van het WK in de Indiase hoofdstad New Delhi bereikt. Beide bokssters zijn daardoor verzekerd van een bronzen medaille.

Fontijn was in de kwartfinale van het middengewicht (tot 75 kilogram) te sterk voor de Canadese Tammara Thibeault. Na drie rondes werd Fontijn door de vijfkoppige jury unaniem als winnaar aangewezen.

De 31-jarige Schiedamse is als eerste geplaatst in haar gewichtsklasse. In de eerste ronde had ze een bye, maandag was ze in de tweede ronde te sterk voor Myagmarjargal Munkhbat uit Mongolië.

Fontijn werd afgelopen zomer Europees kampioen in Bulgarije. Ruim twee jaar geleden pakte ze olympisch zilver bij de Spelen in Rio de Janeiro en werd ze tweede op het WK in Astana. Een jaar daarvoor was er goud bij de Europese Spelen.

In 2017 werd ze uitgeroepen tot wereldboksster van het jaar. Ze kreeg de eervolle onderscheiding voor haar prestaties in de afgelopen jaren.

Betrian verrast met zege op titelverdediger

De plek in de halve finales voor Betrian is een grote verrassing. De 27-jarige op Curaçao geboren boksster was in de kwartfinales van het vedergewicht (tot 57 kilogram) te sterk voor Alessia Mesiano.

De Italiaanse behaalde in 2016 nog de wereldtitel. Betrian is in New Delhi nu al zeker van een bronzen medaille. De finales van het WK in India worden zaterdag afgewerkt. Op donderdag en vrijdag staan de halve finales op het programma.

Sinds de eerste editie van het WK voor vrouwen in 2001 veroverden Nederlandse bokssters slechts eenmaal zilver en driemaal brons op het WK.