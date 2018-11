Dartscommentator en oud-coach Jacques Nieuwlaat vindt dat het darts met Raymond van Barneveld een icoon verliest. Van Barneveld maakte maandag bekend dat hij na volgend jaar stopt als prof.

"Hij heeft 25 jaar aan de top gestaan. Er zijn er maar heel weinig die dat zo lang kunnen volhouden. Hij is echt speciaal en hoort in de top vijf van allergrootste spelers ooit", zegt Nieuwlaat, die Van Barneveld al jaren kent, tegen NUsport.

"In Nederland is hij de grondlegger van het darts en dankzij Van Barneveld is de sport internationaal ook echt in een versnelling gekomen. Hij heeft vijf wereldtitels. Er zijn er niet veel die hem dat kunnen nazeggen."

Van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij bond BDO en pakte in 2007 de wereldtitel bij de PDC. De voormalige postbode, die de laatste jaren minder presteert, kan het fysiek en mentaal niet meer opbrengen om prof te zijn.

Volgens Nieuwlaat is het bijzonder dat Van Barneveld elf jaar na zijn laatste wereldtitel nog steeds tot de besten behoort. "Eric Bristow werd bijvoorbeeld ook vijf keer wereldkampioen, maar zakte daarna heel snel weg. 'Barney' heeft in de laatste vier jaar nog drie keer de halve finales gehaald op het WK."

'WK-finale 2007 typerend voor carrière'

De 46-jarige Nieuwlaat, die commentator bij RTL7 is en in het verleden coach was van Van Barneveld, ziet de WK-finale van 2007 tegen rivaal Phil Taylor als het moment dat de loopbaan van de afzwaaiende topdarter typeert.

"Hij speelde een kansloze wedstrijd, maar werd door één moment getriggerd en kon het toen omdraaien. Dat is kenmerkend voor hem. Hij kan ineens fabuleus zijn als iets hem triggert", aldus Nieuwlaat, die net als Van Barneveld uit Den Haag afkomstig is.

"Het belangrijkste moment in zijn carrière was zijn eerste wereldtitel in 1998, want toen werd hij van postbode ineens darter. In de jaren die volgden is hij niet veel veranderd, want hij is nog steeds erg op zichzelf. Van Barneveld floreert niet in een grote menigte. Dat had hij ook al toen hij nog postbode was."

De Premier League-titel van 2014 is het laatste grote individuele succes van 'Barney'. Eerder liet hij weten dat hij tot zijn 55e zou doorgaan om voor de zesde keer wereldkampioen te worden, maar daar is hij dus op teruggekomen.

Belangrijkste titels Van Barneveld BDO:

Wereldtitel (1998, 1999, 2003, 2005)

World Masters (2001, 2005)

World Darts Trophy (2003, 2004)

International Darts League (2003, 2004, 2006)

PDC:

Wereldtitel (2007)

World Cup of Darts (2010, 2014, 2017, 2018)

Premier League (2014)

UK Open (2006, 2007)

Grand Slam of Darts (2012)

'Betwijfel of Van Barneveld goede coach zou zijn'

Nieuwlaat denkt dat achter de inmiddels gevestigde naam Michael van Gerwen niet direct iemand klaarstaat om Van Barneveld op te volgen wanneer hij na het WK van eind volgend jaar een punt achter zijn loopbaan zet.

"Jelle Klaasen en Vincent van der Voort lopen al een tijdje mee, maar de sprong naar de absolute top is moeilijk. Klaasen zit er soms bij, maar valt dan weer weg", aldus de commentator.

"Jeffrey de Zwaan doet het dit jaar heel erg goed en ik verwacht in 2019 hetzelfde van hem. Als een speler iets moet gaan verdedigen, kun je pas zien of hij het in zich heeft om echt een topper te zijn. Als hij na een piek door het dal komt, is de piek die volgt vaak hoger dan de eerste."

Nieuwlaat weet niet of er voor Van Barneveld in de toekomst een rol als mentor van talentvolle Nederlanders is weggelegd. "Natuurlijk kan hij advies geven, maar ik betwijfel of hij een goede coach is. De beste spelers zijn vaak niet de beste coaches."