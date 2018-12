Het duel tussen de Los Angeles Rams en Kansas City Chiefs (54-51) van maandagavond gaat de recordboeken van de NFL in. Nooit eerder maakten beide ploegen in een wedstrijd meer dan vijftig punten.

Met een totaalaantal van 105 punten is het de wedstrijd met de op twee na hoogste score in de geschiedenis van de American football-competitie. Alleen bij Washington Redskins-New York Giants (72-41) in 1966 en Cincinnati Bengals-Cleveland Brown (58-48) werden er ooit nog meer punten gemaakt.

De twee ploegen noteerden samen maar liefst veertien touchdowns en dat is meer dan sommige American football-teams dit hele seizoen hebben gemaakt.

Diverse Amerikaanse media beschrijven de wedstrijd in Los Angeles als "misschien wel de beste wedstrijd ooit". "Wat we vanavond hebben gezien, is de nieuwe NFL", zei tweevoudig Super Bowl-winnaar Booger McFarland lyrisch tegen ESPN.

Door enkele regelwijzigingen hebben verdedigers het dit seizoen lastiger in de NFL en wordt aanvallend spel meer beloond. Het resulteert in het begin van het seizoen in hogere uitslagen en gestegen kijkcijfers.

Jonge quarterbacks maken indruk

De Rams en de Chiefs maakten met hun jonge quarterbacks Jared Goff (24) en Patrick Mahomes (23) dit seizoen al veel indruk.

De ploeg uit Los Angeles presteert het best van alle teams in de NFL en leidt in de NFL West met tien zeges en één nederlaag. Het team uit Kansas City verloor maandag pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen en gaat aan kop in de AFC West.

Goff maakte maandag veel indruk door 413 yards (377 meter) aan passes te versturen en daarmee vier touchdowns in te leiden. Mahomes noteerde met 478 yards aan succesvolle passes een persoonlijk record en zorgde daarmee voor zes touchdowns, maar hij verloor ook tweemaal de bal onnodig, waardoor de Rams kostbare punten konden scoren.

"Ik baal enorm", zei de jonge Amerikaan na de wedstrijd. "Je wil winnen en die mogelijkheid hadden we vandaag."

'Wedstrijd had eeuwig mogen duren'

In het knotsgekke laatste kwart wisselde de voorsprong vier keer. De Rams begonnen met 40-30 in hun voordeel, maar de Chiefs namen de leiding over met 40-44. Daarna kwamen de Rams op 47-44 en vervolgens pakten de Chiefs met 47-51 de leiding. De winnnende score werd met nog 1 minuut en 49 seconden te spelen gemaakt door Gerald Everett na een pass over 40 yards van Goff.

"Dit waren vier kwarten lang een gekkenhuis", zei Goff. "Het was echt een ongelooflijke wedstrijd."

Zijn coach Sean McVay heeft naar eigen zeggen genoten. "Deze wedstrijd had van mij eeuwig mogen duren. We hebben continu football van een hoog niveau gezien. Beide ploegen hebben een geweldige wedstrijd gespeeld."