De Nederlandse hockeysters blijven goed presteren in de Champions Trophy in China. Na de zeges op Japan en titelhouder Argentinië versloeg Oranje in Changzhou ook Australië: 3-0.

Marijn Veen kreeg in de eerste helft de eerste kans voor Oranje. Haar inzet werd gestopt door keeper Rachael Lynch. Maar in de twintigste minuut was het toch raak voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan en tikte Veen de 1-0 binnen.

Via een strafbal maakte Caia van Maasakker er in de 27e minuut 2-0 van. Vlak voor rust had Maria Verschoor nog een mooie kans op 3-0, maar ze miste net.

Australië kreeg in de tweede helft de mogelijkheid om via een strafbal de spanning terug te brengen, maar doelvrouw Anne Veenendaal redde knap. In het begin van het laatste kwart nam Oranje via een treffer van Ginella Zerbo definitief afstand van de Australische vrouwen.

De volgende wedstrijd is donderdag, wanneer Groot-Brittannië de tegenstander is. Weer twee dagen later wordt de groepsfase afgesloten met een duel met thuisland China. De nummer één en twee uit de poule staan tegenover elkaar in de finale.

Stand Champions Trophy 1. Nederland 3-9 (9-1)

2. Australië 3-6 (4-4)

3. China 2-2 (2-2)

4. Groot-Brittannië 2-1 (2-4)

5. Japan 2-1 (1-3)

6. Argentinië 2-0 (1-5)

Champions Trophy kent laatste editie

De hockeysters zijn met een sterk gewijzigde selectie afgereisd naar China. Bondscoach Annan geeft een aantal vaste krachten rust met het oog op de nieuwe FIH Pro League van begin volgend jaar.

Aan de Pro League, een nieuwe competitie, doen bij zowel de vrouwen als de mannen negen landen mee. De nieuwe opzet vervangt de Champions Trophy en een deel van de Hockey World League. Alle deelnemende landen spelen in de eerste helft van 2019 zestien wedstrijden. De beste vier strijden volgend jaar juni om de eindzege.

De 22e en laatste editie van de Champions Trophy duurt nog tot en met 25 november. Nederland won het toernooi zes keer, en in 2011 voor het laatst. In de laatste drie edities was Argentinië telkens de sterkste.