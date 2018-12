De Nederlandse hockeyers hebben de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Max Caldas was in Amstelveen met 7-1 te sterk voor Ierland.

Jeroen Hertzberger nam twee doelpunten voor zijn rekening op het terrein van Hurley. Mirco Pruyser en Mink van der Weerden scoorden ook twee keer. Seve van Ass was goed voor één treffer.

De eerste goal van Hertzberger tegen Ierland, de 2-0, betekende zijn honderdste treffer als international. De aanvaller van Rotterdam had in totaal 213 interlands nodig om tot de mijlpaal van honderd doelpunten te komen.

Het duel met Ierland was de laatst testcase van Oranje in aanloop naar het WK, dat van 28 november tot en met 16 december in de Indiase stad Bhubaneswar wordt gehouden.

Oranje opent het toernooi op 1 december met een wedstrijd tegen Maleisië. Daarna volgen groepsduels met Duitsland (5 december) en Pakistan (9 december).

Op het WK van 2014 in Den Haag moesten de Nederlandse hockeyers zich met zilver tevredenstellen. De finale werd toen voor eigen publiek verloren van Australië. Het brons ging naar Argentinië.